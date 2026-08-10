Sumber-sumber "BBC Sport" mengungkapkan bahwa sebuah konsorsium yang beranggotakan miliarder pendiri Amazon, Jeff Bezos, telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan untuk membeli saham sekitar 30% di klub Liverpool.

Kelompok ini dipimpin oleh pengusaha jutawan asal Inggris keturunan India, Amit Bhatia, dan juga beranggotakan Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook.

Kesepakatan yang dinanti-nantikan ini muncul setelah Liverpool berhasil merekrut pemain asal Uruguay, Ronald Araujo, dengan status pinjaman dari Barcelona.

Bulan lalu, Fenway Sports Group (FSG) selaku pemilik menegaskan bahwa kelompok tersebut "menunjukkan minat untuk melakukan investasi strategis minoritas di klub sepak bola Liverpool".

Bhatia adalah menantu dari pengusaha miliarder India, Lakshmi Mittal, dan pernah menjadi direktur serta pemilik saham di klub Queens Park Rangers selama 18 tahun sebelum melepas sahamnya di klub tersebut bulan lalu.

Pengusaha Amerika Serikat, Bezos, pendiri raksasa perdagangan elektronik Amazon, merupakan orang terkaya keempat di dunia.

Menurut majalah Forbes, kekayaan pria berusia 62 tahun ini diperkirakan mencapai 256 miliar dolar (192 miliar pound sterling).

FSG, yang membeli Liverpool dalam kesepakatan senilai 300 juta pound sterling pada tahun 2010, telah menjual saham minoritas di tim Anfield tersebut kepada perusahaan investasi olahraga global, Dynasty Equity.

"BBC Sport" telah menghubungi Fenway Sports Group untuk menanyakan perkembangan terkini, tetapi kelompok tersebut tidak memberikan komentar tambahan.

Pada Januari, Liverpool menjadi klub dengan pendapatan tertinggi di Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya, menurut analisis yang dilakukan perusahaan keuangan Deloitte.

Dan pada bulan berikutnya, klub tersebut mengumumkan pendapatan rekor sebesar 703 juta pound sterling untuk tahun fiskal 2024-2025.

Bezos mundur dari jabatannya sebagai CEO Amazon pada tahun 2021 untuk menjadi ketua dewan direksi, meskipun ia masih memiliki 8% saham perusahaan.

Pengusaha ini juga memiliki surat kabar "Washington Post" dan perusahaan "Blue Origin" yang bergerak di bidang industri penerbangan dan antariksa, serta pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia pada tahun 2021.

Pada tahun 2023, nama sang miliarder dikaitkan dengan akuisisi tim Washington Commanders dari liga sepak bola Amerika profesional, setelah pemiliknya, Daniel Snyder, menawarkan tim tersebut untuk dijual.

Ia juga sebelumnya sempat menjajaki kemungkinan membeli tim Seattle Seahawks, sang juara Super Bowl.

Bezos pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan penawaran atas kedua waralaba tersebut, tetapi kini ia tampak siap memasuki kancah olahraga bersama Liverpool.