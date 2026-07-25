Abdullah Al-Majed, Presiden klub Al-Nassr, mengikuti langkah rekan sejawatnya di Al-Ahli, Khalid Al-Ghamdi, dan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan secara resmi.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah memastikan bahwa Khalid Al-Ghamdi, Presiden Al-Ahli, memutuskan untuk mundur dari jabatannya guna mengajukan berkas pencalonan untuk kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menggantikan presiden sebelumnya Yasser Al-Misehal.

Beberapa jam kemudian, Abdullah Al-Majed mengumumkan pengunduran dirinya dari klub Al-Nassr, setelah berakhirnya masa jabatan resminya sebagai pucuk pimpinan klub Saudi tersebut, serta ketidakinginannya untuk melanjutkan tugasnya pada periode mendatang.

Al-Majed menulis melalui akun pribadinya di platform "X": "Jika klub-klub memiliki para pecinta, maka Al-Nassr memiliki para pemuja; posisinya di hati mereka tidak berubah meski posisi mereka berubah".

Ia mengumumkan: "Hari ini, saya meninggalkan kursi kepresidenan setelah berakhirnya masa jabatan resmi, dan ketidakinginan saya untuk melanjutkan pada masa perpanjangan otomatis sistem perseroan; karena kondisi pekerjaan saya".

Ia menambahkan: "Saya telah menjalani sebuah periode yang kenangannya tak akan terlupakan, momen-momennya yang abadi, serta tantangan-tantangannya yang tampak maupun tersembunyi, yang berakhir dengan puncak berupa meraih liga tersulit".

Ia melanjutkan: "Segala puji bagi Allah, pertama dan terakhir, kemudian untuk kalian para suporter setia yang bersabar hingga akhirnya berjaya. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya di dewan direksi, para anggota kehormatan, jajaran teknis, jajaran administratif, para pemain, serta seluruh komite dan dewan atas upaya mereka selama periode yang penuh dengan kisah kesetiaan dan rasa memiliki".

Ia menutup: "Saya kembali ke tribun kuning seperti dulu, adapun suara-suara yang saya miliki untuk mencalonkan manajemen berikutnya, akan menjadi milik suporter Al-Nassr, dan saya akan mendukung siapa pun calon yang kalian anggap sebagai pilihan ideal bagi klub, dan yang pasti saya adalah pendukung utama bagi siapa pun yang akan mengabdi kepada entitas Al-Nassr".

Sejumlah laporan sebelumnya mengungkap adanya kecenderungan untuk menghapus jabatan presiden lembaga nirlaba bagi klub Al-Nassr, Al-Ahli, dan Al-Ittihad, yang dimiliki oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi, seiring dengan penawaran penjualannya pada periode mendatang.

Perlu diketahui bahwa Abdullah Al-Majed mengemban jabatan Presiden klub Al-Nassr selama dua musim terakhir, dan membawa klub tersebut meraih gelar Liga Roshn Saudi setelah absen selama 7 tahun penuh.