Setelah aksinya yang kontroversial terhadap pemain Argentina... Bellingham terancam skorsing saat menghadapi Prancis

Gelandang tim nasional Inggris, Jude Bellingham, terancam skorsing dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis besok, Sabtu, di Miami, setelah terlibat dalam insiden kontroversial saat menampar kepala pemain Argentina Valentin Barco setelah pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 yang dimenangkan oleh "La Tango" di Atlanta.

Jaringan "ESPN" Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka telah menghubungi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk meminta komentar mengenai insiden tersebut, dengan menyebutkan bahwa Bellingham mungkin akan menghadapi sanksi disiplin dari Komite Disiplin FIFA jika tamparan yang diduga tersebut dianggap sebagai perilaku kekerasan sesuai dengan peraturan FIFA.

Insiden tersebut bermula ketika Barco, pemain cadangan yang tidak turun ke lapangan, menerobos masuk ke lapangan untuk merayakan gol penyama kedudukan yang dicetak rekan setimnya, Enzo Fernández, sambil mengangkat kedua tinjunya saat berlari di sepanjang garis kotak penalti, sebelum didorong oleh bek Inggris John Stones saat melintas.

Setelah pertandingan usai, Bellingham mendekati Barco saat pemain Argentina itu sedang merayakan bersama sekelompok rekan setimnya, dan terlihat jelas bahwa ia menampar kepalanya. Mantan pemain Brighton itu pun langsung berbalik menghadap lawannya sebelum para pemain lain turun tangan untuk memisahkan keduanya.

Menurut peraturan FIFA, “seorang pemain yang, ketika tidak sedang berebut bola, dengan sengaja memukul lawan atau orang lain di kepala atau wajahnya dengan tangan atau lengannya, dianggap melakukan pelanggaran perilaku kekerasan kecuali jika kekuatan yang digunakan sangat kecil.”

Tuduhan perilaku kekerasan, jika terbukti, dapat mengakibatkan pemain berusia 23 tahun tersebut dilarang bermain dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang dijadwalkan pada hari Sabtu, yang merupakan pukulan telak bagi timnas Inggris yang berupaya mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia dengan medali perunggu guna menghibur para penggemarnya atas kekecewaan tersingkirnya mereka dari babak semifinal.