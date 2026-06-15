'Setelah Ajax, PSV juga mulai melirik Girona dan mengincar seorang bek'

PSV telah mengincar Arnau Martínez, bek Girona. Hal itu dilaporkan oleh pakar transfer Matteo Moretto. Namun, PSV bukanlah satu-satunya klub yang tertarik.

Moretto menyebutkan bahwa ada kemungkinan Martínez akan hengkang dari klub yang baru saja terdegradasi tersebut. Ia dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar delapan juta euro dalam kontraknya, sehingga menjadikannya opsi yang menarik bagi beberapa klub.

Bukan hanya PSV yang menunjukkan minat pada bek berusia 23 tahun ini. Real Betis dan Fulham juga tertarik. Di Fulham, ia berpotensi menjadi pesaing mantan pemain Ajax, Kenny Tete, yang memperpanjang kontraknya di London musim panas lalu.

Martínez adalah bek kanan yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Ia tampil dalam 35 pertandingan musim ini, mencetak dua gol dan memberikan tiga assist. Ia juga mengenakan ban kapten musim ini.

Martínez menjalani sebagian masa pembinaannya di FC Barcelona, namun sejak musim 2018/19 ia bermain untuk Girona.

Ia pernah menjadi pemain timnas junior dan bermain untuk tim U-21 Spanyol. Ia melakukan debutnya untuk tim U-21 Spanyol pada 2022, setelah sebelumnya juga bermain untuk tim U-19 Spanyol. Saat debutnya di tim U-21, pelatih timnas saat ini, Luis de la Fuente, adalah pelatih tim tersebut.