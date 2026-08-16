Setelah absen panjang, kapan trio Real Madrid akan kembali?

Real Madrid melanjutkan persiapannya untuk musim baru, di tengah masih absennya duo Brasil, Rodrygo Goes dan Eder Militao, akibat cedera, sembari menanti kepulangan keduanya ke lapangan dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam kaitan ini, jurnalis radio "Cope" Spanyol, Arancha Rodriguez, mengungkapkan pada Minggu hari ini bahwa Rodrygo mengalami robekan pada ligamen anterior dan meniskus, sejak 18 Maret lalu, dan masa absennya diperkirakan antara 10 hingga 12 bulan, sehingga kepulangannya diperkirakan pada awal tahun 2027.

Adapun Militao, yang mengalami cedera pada otot bisep femoris pada 21 April, masa absennya berkisar antara 4 hingga 5 bulan, dengan perkiraan kepulangannya pada September atau Oktober mendatang.

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Sebelumnya, Real Madrid telah secara resmi mengumumkan bahwa Rodrygo menjalani operasi yang sukses pada Maret, untuk menangani robekan ligamen anterior dan meniskus eksternal di kaki kanannya, dan setelah itu memulai program rehabilitasi.

Adapun Militao, ia mengalami cedera pada otot bisep femoris di kaki kiri, saat menghadapi Alaves pada April, sebelum Real Madrid kemudian mengungkapkan bahwa ia mengalami robekan pada tendon proksimal otot yang sama.

Bek Brasil itu menjalani operasi yang sukses pada 28 April, dan setelah itu memulai fase pemulihan.

Cedera Militao memiliki arti khusus karena riwayat cederanya sebelumnya; sebab ia baru saja kembali bermain pada April, setelah absen hampir 4 bulan akibat cedera sebelumnya pada otot bisep femoris, dan ia juga sebelumnya pernah mengalami dua kali robekan ligamen anterior sejak 2024.

Selain itu, Real Madrid juga kehilangan bek sayap Prancisnya, Ferland Mendy, yang mengalami cedera pada tendon otot rektus femoris di kaki kanan, dan menjalani operasi yang sukses pada Mei lalu, dengan masa pemulihannya membutuhkan sekitar 5 hingga 7 bulan, dan diperkirakan kembali pada akhir tahun ini.

Adapun Thiago Pitarch, gelandang muda, ia mengalami keseleo pada ligamen kolateral medial lutut, yang dideritanya pada 26 Juli, dan masa absennya diperkirakan sekitar 3 hingga 4 pekan, sehingga kepulangannya diperkirakan pada akhir Agustus atau awal September mendatang.



