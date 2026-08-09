Sekitar lima bulan setelah cedera pinggulnya, pemain sayap kiri berusia 17 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam laga Regionalliga tim cadangan Bayern Munchen melawan tim yang terdegradasi dari Liga 3, 1. FC Schweinfurt 05, pada Sabtu. Namun, Mike tak lagi memberi pengaruh yang menentukan, dan pertandingan berakhir 1-1. Bagi tim asuhan pelatih kepala baru Dante, itu menjadi poin pertama musim ini setelah dua kekalahan di awal.

Mike mengalami cedera otot serius pada pinggul kiri saat sesi latihan pada Maret dan setelah itu harus menepi. Sejak pertengahan Juli, ia sudah kembali berlatih reguler bersama tim, dan baru-baru ini juga ikut ambil bagian dalam pemusatan latihan tim utama di Tegernsee. Namun, Mike tidak ikut dalam tur Asia. Sebagai gantinya, ia berlatih bersama tim cadangan asuhan Dante untuk mendorong comeback-nya tanpa beban yang tidak perlu.

FC Bayern: Maycon Cardozo mencuri perhatian

Mike dianggap sebagai salah satu talenta terbesar FC Bayern. Musim panas lalu, ia naik ke tim utama bersama Lennart Karl, tetapi tidak seperti Karl yang sekitar setengah tahun lebih tua, ia membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Mike melakoni debutnya dalam laga Bundesliga melawan Werder Bremen pada September lalu, lalu menyusul empat penampilan lagi - sebelum kemunduran itu datang pada Maret.

Setelah comeback-nya, ada kemungkinan Mike masih akan dipinjamkan pada musim panas ini. Belakangan, Sky melaporkan banyak peminat dari dalam dan luar negeri.

Dalam ketidakhadirannya, pemain 17 tahun lainnya, Maycon Cardozo, mencuri perhatian di sisi sayap kiri. Pelatih Vincent Kompany kabarnya begitu terkesan dengan perkembangan pemain Brasil itu selama pramusim sehingga - tidak seperti rencana awal - ia jadi tidak akan dipinjamkan. Sebaliknya, Cardozo berpeluang mendapat kesempatan tampil lebih banyak bersama tim utama.