Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mantan direktur teknik tim Al Nassr, kembali ke klub Saudi tersebut setelah absen selama sekitar dua bulan.

Jesus meninggalkan kursi kepelatihan Al Nassr seusai musim lalu berakhir, untuk beralih bekerja sebagai direktur teknik timnas Portugal, menggantikan pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, sementara posisinya di "klub raksasa" itu digantikan oleh pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.

Al Nassr, melalui akun resminya di situs "X", memublikasikan foto-foto pelatih asal Portugal tersebut ketika mengunjungi kamp latihan tim Saudi itu di ibu kota Portugal, Lisbon.

Jesus terlibat dalam candaan dengan sejumlah pemain tim ibu kota tersebut, seperti bek asal Spanyol Inigo Martinez, kiper asal Brasil Bento, gelandang Abdullah Al-Khaibari, serta penyerang Abdullah Al-Hamdan.

Perlu diingat bahwa pelatih timnas Portugal saat ini membawa Al Nassr meraih gelar juara Liga Roshn Saudi setelah puasa gelar selama 7 tahun, di samping lolos ke laga final turnamen Liga Champions Asia 2, sebelum kalah dari klub Jepang Gamba Osaka.