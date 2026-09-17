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FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah 9 tahun, Raphinha ulangi start memukau Messi

Raphinha
L. Messi
Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
LaLiga
Brasil
Argentina
Spanyol

Bintang Brasil itu ungguli semua pemain di liga-liga besar

Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, melanjutkan awal musim yang memukau tahun ini, hingga menyamai rekor sang legenda Lionel Messi bersama klub Katalan tersebut 9 tahun lalu.

Raphinha mencetak 3 gol "hat-trick" ke gawang Racing Santander, menjadikannya kontributor terbesar dalam kemenangan besar Barcelona dengan skor 7-2 pada pertandingan yang berlangsung tadi malam, Rabu, dalam pekan keenam Liga Spanyol.

Bintang Brasil itu meningkatkan koleksinya menjadi 9 gol di Liga Spanyol, hingga memuncaki daftar pencetak gol setelah Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, sempat merebut posisi puncak dengan 7 gol pada Selasa lalu.

Menurut jaringan "Stats Foot" asal Prancis, Raphinha menjadi pemain pertama yang mencetak 9 gol setelah 6 pertandingan pertama musim Liga Spanyol, sejak Messi melakukannya pada awal musim 2017-2018.

Gol-gol Raphinha tercipta ke gawang: Racing Santander (3 gol), Elche (2 gol), Rayo Vallecano (2 gol), Athletic Bilbao (1 gol), dan Valencia (1 gol), sementara ia gagal mencetak gol saat menghadapi Levante.

Adapun Messi mencetak sembilan golnya 9 tahun lalu ke gawang: Eibar (4 gol), Espanyol (3 gol), dan Alaves (2 gol).

Bintang Argentina itu mengakhiri musim tersebut dengan raihan 34 gol di puncak daftar pencetak gol La Liga.

Perlu dicatat bahwa Raphinha mencetak 11 gol di semua ajang sejak awal musim (2 gol di Liga Champions Eropa), lebih banyak daripada pemain lain mana pun di klub-klub lima liga besar.

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