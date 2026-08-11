Setelah 8 tahun, Araujo pamit dari Barcelona

Ronald Araujo menyampaikan pesan perpisahan kepada para pendukung Barcelona, mengumumkan berakhirnya perjalanannya bersama tim setelah 8 tahun yang ia habiskan di klub Catalan tersebut, bertepatan dengan kepindahannya ke klub Inggris Liverpool dengan status pinjaman.

Araujo memutuskan untuk menjalani pengalaman baru bersama Liverpool setelah pembicaraannya dengan Hansi Flick, ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak akan mendapatkan menit bermain yang ia butuhkan bersama Barcelona musim ini, sementara ia bergabung dengan klub Inggris tersebut dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai 55 juta euro.

Bek asal Uruguay itu menulis melalui Instagram: "Saatnya menghadapi tantangan baru. Setelah 8 tahun, aku membawa serta banyak kenangan indah, ilmu yang telah aku peroleh, dan di atas segalanya, banyak orang yang telah menemaniku dalam perjalanan ini. Aku akan selalu berterima kasih kepada kalian, culés."

Araujo sebelumnya kehilangan posisi utamanya di Barcelona pada musim lalu, setelah mendapat tekanan besar menyusul kesalahan yang ia lakukan saat menghadapi Chelsea di Liga Champions, sebelum akhirnya kembali bermain tanpa berhasil merebut kembali tempatnya dalam susunan pemain utama.

Kepergiannya terjadi meskipun Barcelona menolak tawaran dari Juventus senilai sekitar 50 juta euro pada Januari 2025, sebelum sang pemain memperpanjang kontraknya dengan klub, yang menjadi impiannya untuk menjadi salah satu pemimpinnya, dan hal itu memang telah terwujud.

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