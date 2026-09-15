Memenangkan Denzel Dumfries berhasil memenangkan persaingan posisi bek kanan atas Trent Alexander-Arnold, setelah tampil sebagai starter dalam lima dari enam laga pertama Real Madrid musim ini, menegaskan tanpa keributan bahwa dirinya adalah pilihan utama Jose Mourinho untuk mengisi sisi kanan pertahanan, dalam sebuah keunggulan yang untuk saat ini tampaknya tidak bisa diperdebatkan.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Alexander-Arnold, yang bergabung dengan Real Madrid dari Liverpool musim lalu, hanya tampil sebagai starter di posisi bek dalam satu pertandingan saja.

Ditambah lagi dengan penampilan Alexander-Arnold melawan Inter, ketika Mourinho memutuskan untuk memakainya di posisi gelandang bertahan, sebuah posisi yang memungkinkan pemain Inggris itu memanfaatkan kemampuan tendangannya yang istimewa serta potensinya dalam memulai membangun serangan, kendati ia mengalami kesulitan menghadapi tim Italia tersebut.

Mourinho menghargai usahanya, tetapi keberagaman posisi ini mencerminkan keraguan yang saat ini ada mengenai sejauh mana kesesuaiannya untuk mengisi posisi pertahanan.

Rasa aman yang dicari Mourinho

Untuk saat ini Mourinho lebih memilih kekuatan menyerang, fisik, dan ketangguhan bertahan yang dimiliki Dumfries.

Pemain Belanda itu unggul karena lebih terorganisir tanpa bola, kuat dalam duel, dan memiliki kemampuan fisik yang sangat cocok dengan gagasan membangun tim yang kuat dan cepat yang ingin dibentuk oleh pelatih Portugal tersebut.

Trent memiliki kaki yang lebih baik, serta menawarkan solusi menyerang yang berbeda. Kemampuannya dalam mengirim umpan panjang dan akurasinya dalam mengirimkan bola mencapai level yang hanya dimiliki segelintir bek, tetapi ia selalu lebih banyak mengalami kesulitan di sisi pertahanan.

Mourinho tidak ingin memberikan kompromi di area yang sangat sensitif, dan karena itu di awal musim ia lebih memilih mengandalkan keandalan Dumfries.

Sebaliknya, pemain Inggris itu belum mampu beradaptasi sepenuhnya dengan ibu kota Spanyol hingga saat ini, di mana musim pertamanya dengan seragam putih terasa sulit, dan diwarnai sejumlah masalah fisik yang membuatnya tidak bisa meraih konsistensi.

Minimnya ritme penampilan dan perannya dalam tim berdampak padanya, hingga ia absen dari Piala Dunia. Ia memulai musim baru dengan tujuan merebut kembali posisinya, tetapi ia mendapati Dumfries jauh lebih tangguh di hadapannya.

Pemilik jelas sisi kanan

Persaingan di posisi bek kanan tidak mengalami rotasi yang sama seperti yang terjadi di sisi kiri, di mana di sisi tersebut Carreras terus mendapatkan kesempatan sebagai starter meski ada perekrutan Cucurella, sementara Mourinho membagi menit bermain secara lebih merata.

Adapun di sisi kanan, Dumfries mengawali dengan sedikit lebih unggul atas Trent, dan menjadi pemilik posisi tersebut.

Pekan ini, dengan dua pertandingan beruntun, mungkin akan memberikan indikasi baru, tetapi arahnya selalu tampak jelas.

Yang pasti, Dumfries akan tampil sebagai starter menghadapi Atletico, dalam sebuah pertandingan dengan tingkat kesulitan tertinggi, di mana Mourinho akan mengandalkan ketangguhan bertahannya.

Yang masih menjadi pertanyaan adalah apa yang akan dilakukannya menghadapi Elche, lawan yang di atas kertas lebih mudah, dan di hadapannya ia mungkin memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan.

Pertandingan itu tampaknya menjadi peluang potensial bagi Trent, meskipun Dumfries, bahkan dalam skenario ini, memiliki keunggulan menurut statistik, sebab pemain Belanda itu telah memenangkan kepercayaan Mourinho, dan posisi bek kanan, untuk saat ini, jelas menjadi miliknya.



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