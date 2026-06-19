Setelah 5 tahun... Perubahan wasit yang mengejutkan di dunia sepak bola Saudi

Musim mendatang sepak bola Saudi akan mengalami perubahan mendadak di bidang wasit, setelah stabilitas yang berlangsung selama hampir 5 tahun penuh.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Farhad Abdullah, warga Uzbekistan yang menjabat sebagai Direktur Departemen Wasit di Federasi Sepak Bola Arab Saudi, telah mengakhiri masa jabatannya di dunia sepak bola Arab Saudi, setelah lima tahun memegang tanggung jawab tersebut.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Farhad berpamitan kepada rekan-rekannya di Divisi Wasit melalui pesan suara, serta menyerahkan laporan teknis terperinci mengenai seluruh wasit kepada Federasi Sepak Bola Saudi, yang mencakup evaluasi menyeluruh dan catatan teknis khusus.

Warga Uzbekistan tersebut memimpin Divisi Wasit di Federasi Sepak Bola Arab Saudi selama 5 tahun, tepatnya sejak tahun 2021, di mana ia berupaya mengembangkan kualitas wasit Arab Saudi melalui berbagai kursus dan ceramah teknis.

Beberapa jam ke depan akan menyaksikan perkembangan baru mengenai identitas orang yang akan memimpin Divisi Wasit di Federasi Sepak Bola Arab Saudi sebagai pengganti Farhad Abdullah, yang sebelumnya menggantikan wasit asal Swiss, Manuel Navarro.

Perlu dicatat bahwa musim lalu diwarnai kontroversi besar terkait kinerja wasit di sejumlah pertandingan, di tengah tuduhan dari suporter Al-Ahli bahwa wasit memihak klub Al-Nassr dan bintang Portugal-nya, Cristiano Ronaldo, untuk meraih gelar juara.

Al-Nassr berhasil merebut kembali gelar Liga Roshen setelah absen selama 7 tahun penuh, yang merupakan gelar resmi pertama dalam karier Ronaldo bersama “Al-Alami” sejak bergabung pada Januari 2023, setelah mengakhiri kontraknya dengan Manchester United.