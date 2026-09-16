Penyerang Barcelona asal Brasil, Raphinha, tak lama absen dari puncak daftar pencetak gol di Liga Spanyol, di mana ia merebut kembali posisinya hanya 24 jam setelah bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, naik ke puncak.

Raphinha mencetak 3 gol "hat-trick" untuk Barcelona ke gawang Racing Santander, dalam pertandingan yang digelar pada Rabu malam ini dalam rangka pekan keenam Liga Spanyol.

Bintang Brasil itu mendongkrak total koleksinya di kompetisi ini pada musim ini menjadi 9 gol, sehingga merebut kembali puncak daftar pencetak gol, dengan selisih dua gol atas Mbappe, yang mencetak gol ketujuhnya pada Selasa malam kemarin ke gawang Elche.

Gol-gol Raphinha datang dengan rincian 3 gol melawan Racing, dua gol masing-masing ke gawang Elche dan Rayo Vallecano, serta satu gol masing-masing ke gawang Athletic Bilbao dan Valencia, sementara ia gagal mencetak gol saat melawan Levante.