Setelah 16 jam... Ronaldo menyamai rekor bersejarah Messi

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, menyamai rekor bersejarah yang dicetak oleh Lionel Messi, bintang Argentina, di Piala Dunia.

Dengan tampil sebagai starter melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu malam ini dalam Piala Dunia 2026, Ronaldo menjadi pemain kedua dalam sejarah turnamen yang berpartisipasi dalam 6 edisi berbeda, setelah tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Messi adalah yang pertama melakukannya 16 jam sebelumnya saat tampil melawan timnas Aljazair dini hari tadi dalam Grup 10 edisi saat ini, mengingat ia telah berpartisipasi dalam lima edisi sebelumnya.

Pertandingan antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo akan digelar di Stadion "NRG" pada putaran pembuka Grup 11.

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Guillermo Ochoa, kiper Meksiko, berpotensi masuk ke dalam daftar pendek ini dalam sejarah Piala Dunia jika ia tampil bersama timnas negaranya dalam laga melawan Korea Selatan dini hari Jumat mendatang.

Sementara itu, peluang tampaknya terbuka lebar bagi Ronaldo untuk mencetak rekor bersejarah lainnya, yaitu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia, jika ia berhasil mencetak gol ke gawang Republik Demokratik Kongo hari ini, mengingat ia telah mencetak gol di lima edisi sebelumnya.

Messi sebelumnya menyamai rekor Ronaldo dengan mencetak gol di 5 edisi, setelah mencetak 3 gol “hat-trick” melawan Aljazair. “La Pulga” telah mencetak gol pada edisi 2006, 2014, 2018, dan 2022, sebelum kembali mencetak gol pada edisi saat ini.