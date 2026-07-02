Setelah 12 tahun... Spanyol menyamai prestasi Jerman

Tim nasional Spanyol berhasil melaju dengan mudah ke babak 16 besar Piala Dunia, berkat kemenangan 3-0 atas Austria.

Tim La Roja mendominasi jalannya pertandingan dan tidak membiarkan tim Austria mengancam gawang kiper Unai Simón.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa timnas Spanyol tidak membiarkan lawannya dari Austria melepaskan satu pun tembakan ke gawang sepanjang pertandingan.

Jaringan tersebut menambahkan, “Spanyol menjadi tim pertama yang mencapai hal ini dalam pertandingan babak gugur Piala Dunia, sejak Jerman melakukannya di final Piala Dunia 2014 melawan Argentina, ketika mereka juga tidak kebobolan satu tembakan pun ke gawang.”

Perlu diingat bahwa timnas Jerman dinobatkan sebagai juara pada edisi 2014 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, setelah perpanjangan waktu.