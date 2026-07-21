Lamine Yamal, bintang timnas Spanyol, mengungkapkan kata-kata yang disampaikan legenda Argentina Lionel Messi kepadanya usai final Piala Dunia 2026, yang menyaksikan La Roja meraih gelar dengan mengalahkan sang penari tango.

Final tersebut menyandang nuansa istimewa, setelah mempertemukan dua generasi berbeda dari para bintang sepak bola, di mana Messi tampil di pihak Argentina, sementara Yamal memimpin generasi baru timnas Spanyol, dalam laga yang menarik perhatian besar publik dan media di seluruh dunia.

Yamal menjalani pertandingan itu di usia sembilan belas tahun, pada saat Messi yang berusia 39 tahun kemungkinan besar menjalani babak terakhirnya bersama timnas Argentina, sehingga sang pemain muda mendapati dirinya berhadapan langsung dengan sosok panutannya di panggung terbesar dunia sepak bola.

Usai peluit panjang dan penobatan Spanyol sebagai juara Piala Dunia, Yamal langsung menghampiri Messi untuk mengungkapkan kekaguman dan rasa hormatnya kepada legenda Argentina itu, dalam momen emosional yang menyita perhatian publik dan media.

Yamal mengungkapkan dialog yang terjadi di antara mereka setelah pertandingan, menjelaskan bahwa Messi menyampaikan pesan khusus kepadanya yang akan terus terukir dalam ingatannya sepanjang kariernya di sepak bola.

Bintang Barcelona itu berkata, seperti dilaporkan surat kabar Marca: "Dia menyuruh saya melanjutkan langkah saya, dan bahwa masa depan adalah milik generasi kami."

Yamal menambahkan sambil berbicara tentang nilai kata-kata Messi baginya: "Kata-kata ini setara dengan nilai medali emas yang saya kenakan di leher saya."

Momen tersebut memiliki arti khusus mengingat hubungan simbolis yang mengikat Messi dengan Yamal, sebab nama kedua bintang ini terkait dengan sebuah foto terkenal yang berasal dari bertahun-tahun lalu, di mana Messi tampil bersama Yamal saat masih berupa bayi, sebelum keduanya bertemu kembali beberapa tahun kemudian, tetapi kali ini di atas lapangan dan dalam final Piala Dunia.

Dan sementara Messi keluar dari pertandingan dengan kekalahan gelar, Yamal merayakan pencapaian terbesar dalam kariernya sejauh ini, dalam pemandangan yang seakan menggambarkan peralihan obor dari seorang legenda yang mendominasi sepak bola dunia selama bertahun-tahun kepada seorang bintang muda yang diharapkan memimpin generasi baru.

Meski perasaan kedua bintang itu berbeda usai pertandingan, kata-kata Messi membawa pesan dukungan yang jelas kepada Yamal, yang melihat kapten Argentina itu sebagai sumber inspirasi utamanya.

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