Pemain asal Armenia, Eduard Spertsyan, tidak membutuhkan waktu lama untuk memantapkan dirinya sebagai salah satu nama terpenting dalam skuad Al Ahli sejak bergabung dengan "Ar-Raqi" pada bursa transfer musim panas ini, setelah empat penampilan perdananya berubah menjadi rangkaian pengaruh langsung yang berkelanjutan terhadap hasil pertandingan, sehingga sejak dini ia memulai perjalanan mencari tempat istimewa di antara para bintang tim.

Spertsyan telah tampil bersama Al Ahli dalam 4 pertandingan sejauh ini, dan berhasil mencetak 3 gol serta menciptakan dua gol, sehingga total kontribusi golnya mencapai 5 kontribusi, sebuah angka yang mencerminkan kecepatannya beradaptasi dengan tim barunya dan kemampuannya untuk langsung masuk ke inti proyek serangan.

Spertsyan memulai dengan kecepatan roket

Gelandang asal Armenia itu memulai perjalanannya bersama Al Ahli dengan cara terbaik yang mungkin, setelah mencetak satu-satunya gol kemenangan melawan Al Diriyah pada pekan pertama Liga Roshn, sehingga memberikan timnya tiga poin pertama di kompetisi tersebut dan mengirimkan pesan dini tentang nilai ofensifnya.

Baca juga: Tangisan dan keterkejutan: Kisah di balik pergantian Ronaldo pada malam remontada Al Nassr

Kemudian Spertsyan kembali tampil pada pertandingan berikutnya melawan Abha, di mana ia menciptakan salah satu gol Al Ahli dalam kemenangan besar dengan skor 4-0, sebelum melanjutkan kehadirannya yang menonjol di ajang Piala Pelayan Dua Kota Suci melawan Al Anwar, saat ia mencetak gol yang indah dan menciptakan gol lain, sehingga berkontribusi langsung dalam kemenangan "Ar-Raqi" dengan skor 2-1 dan lolos ke babak 16 besar.

Dan pada penampilan keempatnya melawan klub Selandia Baru, Auckland City, pada laga pembuka Piala Dunia Antarklub, Spertsyan kembali muncul dalam momen menentukan, setelah menciptakan satu-satunya gol kemenangan Al Ahli melalui Saleh Abu Al Shamat, sehingga pemain asal Armenia itu menegaskan bahwa ia tidak perlu mencetak gol sendiri untuk menjadi pemilik pengaruh terbesar dalam serangan tersebut.

Spertsyan bergerak dari sisi kiri, sebelum memperdaya pertahanan Auckland dan melewati penjagaan, kemudian mengirimkan umpan akurat kepada Abu Al Shamat, yang mengubahnya menjadi gol, sehingga pemain asal Armenia itu menciptakan gol baru dan melanjutkan kontribusi langsungnya dalam awal yang ideal bersama Al Ahli.

Playmaker dengan mentalitas sayap: Kartu Al Ahli yang tak pernah berhenti

Yang terpenting, nilai Spertsyan tidak diringkas pada angka golnya, karena ia dengan cepat mulai berubah menjadi salah satu solusi ofensif paling fleksibel dalam sistem Al Ahli, berkat kemampuannya menciptakan peluang, mengirimkan umpan kunci, dan bergerak di lebih dari satu area selama pertandingan.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Dan meski posisi utamanya adalah playmaker, Spertsyan tidak terpaku pada satu lokasi tetap; ia mampu bergerak di sisi kanan dan kiri, mahir menciptakan peluang dari tepi maupun kedalaman, serta memiliki keberanian untuk masuk ke kotak penalti dan menyelesaikan serangan, hal yang memberikan tim pelatih beragam pilihan taktis dalam satu pertandingan.

Fleksibilitas ini membuat Spertsyan menjadi pemain yang sulit diawasi oleh para lawan, karena ia tidak menunggu bola di satu area, melainkan mencari ruang dan terus bergerak di antara lini, kadang untuk menciptakan permainan, kadang untuk menciptakan keunggulan di sayap, dan terkadang dengan muncul di dalam kotak penalti seolah menjadi penyerang tambahan.

Selain itu, lima kontribusinya dalam empat pertandingan mengungkapkan bahwa pengaruhnya tidak terkait dengan satu laga atau satu turnamen tertentu, melainkan tampak di Liga Roshn, Piala Pelayan Dua Kota Suci, dan Piala Dunia Antarklub, hal yang memberikan awal kariernya bersama Al Ahli nilai yang lebih besar.

Dan dengan berlalunya hanya empat pertandingan, catatan Spertsyan tampak mencolok dari segala ukuran: 3 gol, dua assist, dan kontribusi langsung di hampir setiap pertandingan. Dan jika pemain ini mempertahankan tempo ini, ia bisa dengan cepat berubah dari sebuah transfer musim panas baru menjadi salah satu kunci ofensif terpenting Al Ahli, dan mungkin benar-benar menjadi "kesatria impian" para pendukung "Ar-Raqi" pada musim di mana tim mencari lebih banyak gelar.