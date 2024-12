Serunya Adu Gengsi Para Selebritis di THe juaRA 2: Marc Klok/Arthur Irawan Ramaikan Persaingan

Marc Klok dan Arthur Irawan turut beraksi di ajang THe JuaRA 2 kali ini.

Tuntas sudah ajang THe juaRA 2 yang digagas Jebreeetmedia di Padel Pro Kemang, Jakarta, Minggu (15/12).

Mempertandingkan cabang olahraga padel, dua tim yang terdiri dari para pesohor seperti selebritis, pemain sepak bola, pengusaha dan penggiat padel, harus berjibaku hingga pertandingan kelima alias partai terakhir.

Adalah pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang akhirnya menjadi penentu kemenangan timnya, Bandeja. Raffi/Nagita sukses mengalahkan Gading Marten/Dinda Kirana yang mewakili tim Vibora. Raffi/Nagita menang 6-3 dan 6-1 atas Gading/Dinda.

Menggunakan sistem akumulasi poin (jumlah gim yang didapat), tim Bandeja menang 49-42 atas tim Vibora. Masing-masing tim menurunkan lima pasang.

Selain itu, bintang sepakbola Indonesia Marc Klok dan Arthur Irawan turut bermain di acara ini, dengan mereka menjadi satu tim dan menghadapi Armando Soemarno/Agrippina. Sayangnya, Klok/Arthur menelan kekalahan.

Meski kalah, Klok dan Arthur mengaku senang bisa tampil di acara ini. Selain itu, keduanya juga antusias dengan pengalaman baru di olahraga tersebut.

"Armando kan memang sudah biasa main dan pengalaman. Mereka layak menang. Saya justru bangga dengan partner saya (Mark Klok) karena dia bermain luar biasa," ucap Arthur.

Sementara itu, Klok mengatakan: "Dua-duanya (lawan) top, terutama Armando. Saya suka sekali style bermainnya. Melawan kami mungkin terlalu mudah buat mereka."

Di pengujung acara, panitia The juaRA 2 juga memutuskan Fanny Ghassani sebagai pemain terbaik (Player of Tournament). Meski berada di tim yang kalah, Fanny tetap mendapat apresiasi karena komitmen dan semangatnya dalam berlatih untuk persiapan The juaRA 2.

Istimewa

Ajang Amal

Sama seperti ajang THe juaRA 1 yang berlangsung tahun lalu, THe juaRA 2 juga menyelipkan aksi sosial dan kemanusiaan.

Jadi, selain mempertemukan para pesohor di lapangan padel, ajang THe juaRA 2 juga berhasil mengumpulkan dana charity senilai Rp1 miliar untuk disumbangkan.

Besaran dana tersebut dihimpun dari para peserta THe juaRA 2 yang mewakili kelompok pengusaha seperti Michael Wanandi (Combiphar Group/Rp400 juta), Teddy Tjahjono (Djarum Foundation/Rp100 juta), Wandi Wanandi (Santini Group/Rp400 juta), dan Galih Kartasasmita (Ketum PBPI).

Dana charity tersebut akan diberikan kepada Massiv Amal, program CSR dari produk aki mobil Massiv yang fokus kepada bidang pendidikan.