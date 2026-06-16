Seruan mendesak dari pelatih Senegal menjelang laga melawan Prancis

Pelatih Senegal, Bab Thiaw, melontarkan seruan mendesak kepada komunitas Senegal di New York dan sekitarnya untuk memberikan dukungan penuh kepada tim nasional saat menghadapi Prancis dalam laga pembuka Piala Dunia pada hari Selasa, guna menggantikan ketidakhadiran para pendukung yang datang dari Senegal akibat kebijakan visa.

Thiaw meminta para pendukung yang berada di Amerika Serikat untuk mendukung tim guna menggantikan absennya suporter lokal yang tidak dapat bepergian untuk mendukung tim nasional.

Timnas Senegal akan kehilangan pendukung tradisionalnya di Piala Dunia kali ini akibat pembatasan visa yang diberlakukan pemerintah AS terhadap negara tersebut. Negara di Afrika Barat ini merupakan salah satu dari beberapa negara di benua itu yang warganya harus membayar biaya lebih tinggi untuk masuk ke AS, dan mereka lebih rentan ditolak permohonan visanya.

Tim "Singa Teranga" biasanya mendapat dukungan besar di turnamen internasional dari kelompok suporter terorganisir, termasuk "Gaiendi", yang secara rutin muncul dengan wajah dan tubuh dicat warna bendera Senegal serta menari selama pertandingan.

Pelatih Bab Thiaw mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Prancis: "Ini adalah masalah politik, dan secara umum lebih baik kita fokus pada olahraga, tetapi tentu saja, kami ingin para pendukung kami berada di sini bersama kami. Mereka mendorong kami maju, terutama di saat-saat sulit, tetapi mereka tidak akan berada di sini bersama kami."

Di sisi lain, tim nasional Senegal diperkirakan akan mendapat dukungan dari para pendukung Senegal yang tinggal di Prancis, serta komunitas diaspora yang besar di Amerika Utara.

Di Manhattan, terdapat komunitas Senegal yang diperkirakan berjumlah sekitar 20.000 orang yang berpusat di sekitar kawasan "Little Senegal" di Central Harlem, sementara kota Chicago dan Montreal juga memiliki komunitas ekspatriat yang besar.

Thiao percaya bahwa para pendukung yang tinggal di Amerika Utara ini dapat membantu menggantikan para penggemar yang tidak dapat melakukan perjalanan dari Afrika.

Tiaw menambahkan: "Kami memiliki komunitas Senegal yang besar di sini, dan kami tahu bahwa orang-orang Senegal sangat patriotik. Mereka mencintai tim nasional mereka. Anda akan melihatnya besok, dan Anda tidak akan percaya bahwa tidak ada orang Senegal yang datang langsung dari Senegal. Mereka melakukan hal-hal yang sangat baik di sini, dan saya yakin besok kami akan memiliki penggemar dan pendukung Senegal bersama kami, dan mereka akan mendukung kami."

Pelatih berusia 45 tahun ini berpendapat bahwa dukungan yang antusias dan riuh dari tribun penonton dapat menjadi pembeda bagi Senegal dalam pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung ketat dan penuh persaingan sengit.

Dia menyimpulkan: "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dengan adanya pemain-pemain kuat di Prancis. Kami tahu betapa pentingnya memulai turnamen dengan baik. Penting untuk membangun kepercayaan diri sejak awal dan membantu memperkuat semangat tim. Kami menyadari hal itu, dan ini tidak akan mudah, tetapi kami siap dan siap menghadapi tim ini. Kami memiliki senjata kami sendiri, dan kami bisa mengalahkan tim mana pun jika kami melakukan hal-hal dengan benar."