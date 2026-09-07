Serigala berbulu domba: Barcelona ingatkan Flick soal jebakan Mourinho

Manajemen Barcelona menasihati pelatih Blaugrana asal Jerman, Hansi Flick, untuk menghindari penyebutan nama Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, dalam konferensi pers klub Katalan itu demi menjauhkan diri dari kontroversi dan masalah.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Flick merupakan contoh ideal seorang pelatih yang bijaksana; ia memiliki ketenangan dan pengalaman yang membuatnya terhindar dari terjerumus ke dalam masalah yang tidak perlu, terutama selama konferensi pers.

Surat kabar itu menambahkan bahwa pesan-pesan publik Flick selalu bercirikan kejelasan, dan prioritasnya adalah berfokus pada pertandingan berikutnya serta pada lawan yang akan dihadapi "Blaugrana". Meski demikian, tidak ada salahnya mengingatkannya pada situasi-situasi yang mungkin belum pernah ia hadapi secara langsung di masa lalu; situasi-situasi yang menuntut kewaspadaan dan perhatian yang luar biasa darinya.

Dalam episode yang membuka musim keempat program "La Posesión" milik surat kabar "Sport", David Bernabéu mengungkapkan nasihat yang diberikan Barcelona kepada pelatih Flick terkait Jose Mourinho. Hal ini terjadi selama musim panas, bersamaan dengan dipastikannya kembalinya pelatih Portugal itu untuk menangani tim pelatih Real Madrid.

Pelatih Jerman itu diberi tahu tentang apa yang terjadi selama periode pertama Mourinho bersama Los Merengues dan kontroversi yang menyertainya; itu adalah versi "Mou" yang jauh lebih konfrontatif dibandingkan yang kita saksikan sekarang, meski demikian tetap harus berhati-hati dan tidak lengah, karena banyak yang meyakini bahwa pelatih Portugal itu bertindak bagai serigala berbulu domba, sebagaimana disebutkan surat kabar Katalan itu.

Barcelona mengingatkan Flick pada pertikaian-pertikaian sebelumnya antara Mourinho dan mendiang Tito Vilanova - khususnya insiden mencolek mata yang memalukan itu - serta pada tekanan luar biasa yang dialami Pep Guardiola selama tahun-tahun dominasi Barcelona di lapangan, meskipun ia menghadapi tekanan yang sangat berat.

Setelah menjelaskan konteks lengkap kepada Flick, yang tentu saja sudah memiliki gambaran awal tentang persoalan itu berkat kebiasaannya mengikuti perkembangan dari jauh, mereka memberinya nasihat yang tegas: "Jangan ucapkan satu kata pun tentang Mourinho atau Real Madrid".

Surat kabar itu melanjutkan: "Ini adalah nasihat yang dipatuhi Flick sepenuhnya dan akan terus ia lakukan, karena selaras dengan kepribadiannya dan sikapnya yang menolak terbawa provokasi dalam situasi seperti ini".

Hal itu terlihat jelas selama konferensi pers menjelang pertandingan pembuka Liga melawan tim Elche; ketika Flick ditanya tentang Real Madrid dan kedatangan Jose Mourinho, jawabannya tegas: "Apakah kita akan menghadapi Real Madrid besok? Kalau begitu, tanyakan saya tentang Elche".

Tentu saja, dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan "El Clasico", Flick akan ditanya tentang Real Madrid dan Mourinho, dan ia harus menjawab, meski tidak diragukan lagi ia akan melakukannya dengan sangat hati-hati; sebab tujuannya adalah menghindari mengucapkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan Mourinho untuk memicu konflik, terlebih lagi ia telah melancarkan serangan tajam terhadap para wasit pada hari Senin.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora