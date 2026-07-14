Serie C, semua jadwal: grup dan jadwal pertandingan

Serie C semakin mendekati awal musim: pada 29 Juli, daftar pemain dari enam puluh klub akan diumumkan secara resmi dan susunan grup akan ditetapkan; pada 30 Juli pukul 12.00, jadwal pertandingan Serie C Sky Wifi 2026-27 akan diumumkan melalui saluran media sosial Lega Pro, yang akan menentukan pertandingan antar-tim dan laga-laga di tiga grup tersebut. Jadwal pertandingan pertama, beserta tanggal dan waktunya, akan diumumkan pada 31 Juli.





Kemudian, di semua stadion, pertandingan resmi akan dimulai pada 14 Agustus dengan Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Pada 21 Agustus, dijadwalkan hari pertama kompetisi Serie C Sky Wifi.





Lebih dari 1.200 pertandingan akan memeriahkan para penggemar dan pecinta sepak bola di enam puluh kota: gol dan aksi-aksi seru dapat disaksikan di seluruh Italia melalui SkySport — dengan satu pertandingan per akhir pekan di RaiSport — serta melalui streaming di Now.