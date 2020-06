Agustus, Suporter Klub Serie A Boleh Kembali Ke Stadion

Dengan kalimat lugas, Menteri Kesehatan Italia menegaskan akan segera mengembalikan sepakbola Italia ke kondisi semula.

Menteri Kesehatan Italia Carlo Sibilia mengatakan bahwa suporter klub-klub diizinkan kembali menghadiri pertandingan paling cepat pada Agustus mendatang.

Serie A musim ini resmi dilanjutkan kembali mulai 20 Juni sampai 2 Agustus mendatang, setelah terhenti sekitar tiga bulan sejak Maret lalu imbas pandemi virus corona.

“Kita semua mengakui bahwa sepakbola tanpa suporter bukanlah hal yang sama," ucap Sibilia kepada Radio Punto Nuovo, Rabu (10/6).

"Saya ingin melihat banyak orang lagi di stadion, tetapi kami harus berhati-hati. Saya berharap kemungkinan itu dapat terwujud pada Agustus atau September nanti.”

"Mempertimbangkan aturan memasuki teater dan bioskop untuk sekitar 1.000 orang dengan jarak sosial dapat didiskusikan bulan depan.”

“Tetapi, tentu lebih sulit untuk mengatur 10.000 orang yang datang melalui pintu putar Stadion San Paolo.”

"Dengan data yang kami miliki hari ini, kami memang belum bisa menjamin keamanan andai laga digelar terbuka.”

“Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami akan mengembalikan sepakbola Italia ke kondisi normal, dengan aman, dan itu adalah tujuan utama,” tambahnya.

Kompetisi akan dibuka kembali dengan empat laga pada Giornata ke-26 yang sempat tertunda, yakni pada 20-21 Juni. Setelah itu, semua klub serentak melakoni pekan ke-27 pada 22 Juni.

Liga akan dimulai lagi dengan dua pertandingan pada Minggu (21/6) dini hari WIB, vs dan vs Verona. Sehari berselang, ada vs dan vs pada Senin (22/6) dini hari WIB.

Adapun saat ini masih menduduki puncak klasemen sementara, unggul satu poin atas dan kampanye menyisakan 12 pertandingan.