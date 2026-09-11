Sergio Padt kembali ke Eredivisie

Sergio Padt resmi menjadi pemain FC Utrecht, demikian diumumkan manajemen klub pada Jumat di situs resminya. Pemain berusia 36 tahun itu, yang baru-baru ini mengakhiri kontraknya dengan Ludogorets dari Bulgaria, menandatangani kontrak di De Galgenwaard hingga pertengahan 2028.

"12,5 tahun lalu saya sebenarnya sudah ingin ke FC Utrecht. Saat itu pada akhirnya tidak jadi, tetapi saya selalu punya perasaan yang baik terhadap klub ini. Bahwa sekarang, setelah bertahun-tahun, hal itu akhirnya menjadi kenyataan, membuat saya sangat senang dan bangga," ujar Padt usai menandatangani kontraknya.

Padt menjalani periode sukses bersama Ludogorets, karena ia berhasil merebut tidak kurang dari empat gelar liga. Kiper berpengalaman itu meninggalkan klub papan atas Bulgaria tersebut dengan catatan 152 pertandingan.

Kiper tersebut kehilangan tempatnya di starting XI dan kemudian memutuskan meninggalkan Ludogorets. "Anak-anak juga tidak terlalu senang dengan itu. Tetapi itu yang terbaik: jika klub ingin melepaskan Anda maka yang terbaik adalah berusaha mencapai kesepakatan lewat pembicaraan yang baik. Kalau tidak, situasinya tidak akan dibuat menyenangkan untuk Anda. Ini pertama kalinya dalam karier saya semuanya berakhir seperti ini, dengan pemutusan kontrak. Dan tiba-tiba Anda tidak punya klub," tuturnya pekan ini kepada RTV Noord.

Rekrutan FC Utrecht itu menimba ilmu di akademi Ajax dan kemudian bermain untuk Go Ahead Eagles serta KAA Gent. Tahun-tahun paling suksesnya datang bersama FC Groningen, dengan menjuarai Piala KNVB Eurojackpot pada 2015 sebagai puncak mutlak.

Padt mencatatkan lima penampilan untuk Belanda U-21 dan beberapa kali masuk dalam skuad tim nasional Belanda. "Dengan pengalaman dan kualitasnya, dia menjadi tambahan kekuatan untuk posisi penjaga gawang FC Utrecht, terlebih setelah kepergian Michael Brouwer," demikian bunyi pernyataan dalam siaran pers FC Utrecht.

Vasilios Barkas sudah cukup lama menjadi kiper utama di De Galgenwaard, sehingga Padt menanti persaingan yang berat. Rekrutan anyar itu kemungkinan akan masuk skuad pertandingan untuk pertama kalinya pada Minggu dalam laga tandang melawan Excelsior.