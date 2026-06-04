Sergiño Dest juga memiliki klausul pelepasan: PSV harus membayarnya jika ingin melepasnya

Selain Mauro Júnior dan Joey Veerman, Sergiño Dest juga dapat hengkang dari PSV dengan nilai transfer yang telah disepakati, demikian dilaporkan Eindhovens Dagblad. Juara bertahan liga ini diperkirakan akan meraup puluhan juta euro pada musim panas ini.

Pengamat klub Rik Elfrink menyoroti situasi Dest. “Jumlah pastinya belum diketahui, tetapi tampaknya PSV harus melepas bek berusia 25 tahun itu jika ada tawaran antara 23 hingga 25 juta euro.”

“Jika dia sendiri tertarik dengan klub yang ingin membelinya dan menginginkan transfer, PSV kemungkinan besar tidak akan memegang kendali selama sebagian musim panas. Juara nasional itu pun harus menyetujui penjualan,” kata jurnalis tersebut.

Menurut Transfermarkt, Dest bernilai sekitar 18 juta euro, sehingga jumlah yang disepakati tampaknya cukup sesuai dengan pasar.

PSV meminjam Dest dari FC Barcelona pada 2023, kemudian membelinya secara permanen setahun kemudian. Klub papan atas Spanyol tersebut masih berhak atas persentase dari hasil penjualan selanjutnya.

Dest menjadi juara bersama PSV dalam tiga musim terakhir. Dalam 82 pertandingan resmi, ia mencetak empat gol dan memberikan 16 assist.

Pertama-tama, Dest akan berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama Amerika Serikat. Pemain asal Almere ini sudah beberapa waktu berada di negara asal ayahnya.