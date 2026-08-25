Manajemen Barcelona memberikan penghargaan kepada penemuan sang pelatih, Hansi Flick, yang memukau semua orang dalam beberapa hari terakhir.

Xavi Espart (19 tahun) memukau Hansi Flick, sang pelatih, dan seluruh manajemen olahraga. Pemain muda jebolan akademi Barcelona itu mendapatkan kekaguman pelatih dan Deco berkat penampilannya yang istimewa selama periode persiapan musim, dan ia pun diberi penghargaan atas hal tersebut.

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Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", klub Barcelona memutuskan mempromosikannya ke tim utama, setelah ia mengenakan nomor punggung 36 pada laga pertama di Liga Spanyol Minggu lalu di markas Elche, ketika ia turun sebagai starter di posisi bek kiri. Kini Espart akan mengenakan nomor punggung 12 di Liga Spanyol.

Ini adalah langkah pertama yang diambil Barcelona untuk menunjukkan kepercayaannya kepada sang pemain. Flick mengaguminya karena beragam keterampilan dan profesionalismenya. Jebolan akademi ini mampu bermain sebagai bek kanan, atau sebagai gelandang bertahan, atau di lini tengah, atau bahkan sebagai bek kiri, seperti yang ia lakukan Minggu lalu, ketika Flick meninggalkan Balde di Barcelona dan Cancelo belum siap untuk bermain sebagai starter.

Dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, niat Blaugrana juga adalah menyesuaikan gajinya dan memperpanjang kontraknya untuk jangka waktu yang lebih lama, hal yang akan terjadi kemudian, begitu bursa transfer ditutup.

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