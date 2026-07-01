Serangan terus berlanjut... Polisi menggerebek markas Federasi Sepak Bola Jerman

Belum juga dunia sepak bola Jerman pulih dari kejutan tersingkirnya mereka dari Piala Dunia 2026 di tangan Paraguay pada babak 32 besar, mereka kembali menerima pukulan baru, setelah polisi menggerebek markas Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) dalam rangka penyelidikan terkait dugaan korupsi dan suap yang berkaitan dengan penyelenggaraan Euro 2024.

Surat kabar Jerman “Welt” melaporkan bahwa lebih dari 150 penyidik dari Kantor Kepolisian Kriminal Negara Bagian North Rhine-Westphalia melakukan, pada Rabu pagi, serangkaian penggerebekan besar-besaran yang mencakup markas Federasi Sepak Bola Jerman di Frankfurt, serta sejumlah pemerintah kota dan instansi lokal di kota-kota yang menjadi tuan rumah pertandingan Kejuaraan Eropa tersebut.

Menurut surat kabar tersebut, tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap seorang pria Jerman berusia 66 tahun dan seorang pria Prancis berusia 46 tahun, yang diduga terlibat dalam pemberian fasilitas secara terorganisir, suatu tindakan yang berpotensi dianggap sebagai dugaan suap.

Kasus ini berpusat pada pembagian ribuan tiket pertandingan Euro 2024, serta undangan menginap di hotel, yang diyakini diberikan secara ilegal kepada tamu dan pejabat sebelum dimulainya turnamen.

Laporan tersebut menambahkan bahwa penyelidikan juga dapat meluas ke pegawai di dinas-dinas lokal di sejumlah kota di Jerman, di tengah dugaan bahwa mereka menerima keuntungan yang terkait dengan turnamen tersebut.

Akar kasus ini bermula dari perusahaan “Euro 2024 GmbH”, sebuah perusahaan patungan antara Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) dan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan turnamen tersebut.

Pejabat Prancis tersebut, yang bertanggung jawab atas hubungan dengan kota-kota tuan rumah, diduga telah mengirimkan undangan kepada pejabat kantor penyelenggara turnamen untuk menghadiri pertandingan-pertandingan penting, sementara hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tersangka asal Jerman tersebut memperoleh keuntungan finansial yang diperkirakan mencapai 2.400 euro, termasuk tiket untuk menonton pertandingan semifinal antara Spanyol dan Prancis di Munich, serta biaya perjalanan dan akomodasi.

Krisis ini terjadi hanya beberapa jam setelah tim nasional Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 akibat kekalahan dari Paraguay, yang menjadi pukulan baru bagi sepak bola Jerman, yang sedang mengalami salah satu masa tersulitnya baik di tingkat teknis maupun administratif.

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