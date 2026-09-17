Real Madrid meraih kemenangan sulit dengan skor 3-2 atas Elche di Stadion Martinez Valero, setelah tuan rumah menekan mereka sepanjang babak kedua. Namun, di luar ketegangan yang mewarnai bagian akhir pertandingan, muncul 3 nama dari Real Madrid yang menjadi perbincangan karena persoalan yang tidak ada kaitannya dengan sepak bola.

Sebelum pertandingan dimulai, kedua tim memasuki lapangan untuk sesi foto resmi, mengenakan kaus yang membawa pesan dukungan kepada Ceuta, dengan latar belakang gelombang masuk secara ilegal massal yang dialami kota tersebut selama Agustus lalu. Namun, Mbappe, Vinicius, dan Konate menjadi satu-satunya pengecualian.

Ketiga pemain Real Madrid itu terlihat mengenakan kaus tersebut hanya hingga sebatas dada, untuk menghindari tampaknya pesan yang tertulis di atasnya, yang berbunyi "Kami semua warga Ceuta", merujuk pada sebutan populer yang dikenakan kepada penduduk kota otonom yang terdampak tersebut.

Pemandangan itu tidak butuh waktu lama untuk memicu reaksi, dan salah satu pengkritik paling keras adalah jurnalis Federico Jimenez Losantos. Dalam pemaparannya di program "Federico a las siete", pemimpin radio "esRadio" itu mengecam tindakan tersebut, serta manajemen Real Madrid dan klub-klub lain karena cara mereka menyikapi inisiatif jenis ini.

Surat kabar ABC memuat pernyataan Federico, yang mengatakan, "Sebagai orang Spanyol dan warga Madrid, apa yang saya rasakan bukanlah rasa malu yang mendalam, melainkan kemarahan yang besar."

Ia menambahkan, "Barcelona melakukan hal itu sesuai dengan sifat klub tersebut yang anti-Spanyol, dan Atletico Madrid melakukannya membuat saya sakit hati, begitu pula Valencia dan Sevilla, tetapi Real Madrid adalah tim dan klub terpenting di dunia dan dalam sejarah sepak bola."

Karena itulah, ia mengecam tindakan Mbappe, Vinicius, dan Konate, dengan mengatakan, "Kami warga Spanyol yang menyaksikan dengan ngeri penderitaan yang dialami warga kami di Ceuta, tentu tidak akan memaafkan hal itu."

Kemudian ia berkata dalam pernyataan yang dikutip radio esRadio, "Ada 80 ribu warga Spanyol yang tertindas dan dipaksa tetap tinggal di dalam rumah mereka, dan seorang remaja miliarder progresif yang bodoh seperti Mbappe, tentu, tidak akan menertawakan mereka. Setidaknya ia tidak akan melakukannya selama kami yang memiliki mimbar, panggung, atau mikrofon, karena kami tidak akan membiarkan hal itu. Kami tidak akan membiarkannya."

Jurnalis itu juga mengarahkan kritiknya kepada manajemen klub karena membiarkan tindakan semacam itu, dengan mengatakan, "Apakah kami berada di bawah belas kasihan para remaja ini?"

Menanggapi pihak-pihak yang membela hal itu sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, Jimenez Losantos mengingatkan bahwa para pemain juga memiliki kewajiban terhadap nilai-nilai klub.

Surat kabar Sport juga memuat pernyataan Jimenez Losantos, yang mengatakan, "Mbappe adalah miliarder yang memiliki bisnis di Maroko yang dibaginya dengan Achraf Hakimi, yang berasal dari Madrid dan merupakan lulusan akademi klub tersebut, dan akan menghadapi persidangan atas tuduhan pemerkosaan di Prancis."

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