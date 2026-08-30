Serangan mendadak dan krisis clean sheet: paradoks Chelsea yang terus berlanjut

Chelsea melanjutkan catatan angka mencolok di sisi ofensif pada awal musim baru Liga Inggris Premier 2026-2027.

Chelsea mengakhiri babak pertama laga mereka melawan Brighton pada pekan kedua Premier League dengan keunggulan tiga gol berbanding satu gol.

Tim asuhan manajer Xabi Alonso membuka keunggulan melalui gol mengejutkan hanya 4 menit setelah laga dimulai lewat Romeo Lavia, sebelum Pedro Neto dan Joao Pedro menambahkan dua gol lainnya, sementara Malick Yalcouhe memperkecil ketertinggalan Brighton.

Menurut jaringan Opta, "Chelsea menjadi tim kedua saja dalam sejarah Liga Inggris Premier yang berhasil mencetak gol dalam empat menit pertama pada dua laga awal mereka di musim ini".

Opta menambahkan: "Sebelum Chelsea, hanya Bolton Wanderers yang pernah mencapai pencapaian ini pada musim 2002-2003".









Namun, keunggulan ofensif ini dibarengi kekhawatiran yang jelas di lini pertahanan. Sebab, meski memiliki awal yang kuat di sepertiga area serang, Chelsea masih mengalami krisis dalam menjaga gawang mereka tetap perawan, setelah kebobolan gol pada laga ke-18 secara beruntun di Liga Inggris Premier, dalam rangkaian yang dimulai sejak musim lalu, menurut jaringan Squawka.









Sebelumnya, Chelsea mengawali musim dengan meraih kemenangan atas Fulham di kandang lawan pada pekan pertama, dengan skor 3-2, dan menjadi pihak yang lebih dulu mencetak gol pada menit pertama, yang dicetak oleh Joao Pedro.

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