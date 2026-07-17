Serangan keras dari Argentina terhadap Martínez: Dasar orang bodoh yang tidak tahu malu!

Kiper Argentina Emiliano "Dibo" Martínez menuai badai kritik di media sosial negaranya akibat sikapnya yang berhati-hati terhadap isu sensitif Kepulauan Falkland, yang sangat kontras dengan perayaan penuh semangat rekan-rekan setimnya usai kemenangan 2-1 atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 pada Rabu lalu.

Dalam pernyataannya kepada saluran televisi Argentina “De Sport”, Martínez membantah bahwa motivasi di balik kembalinya “La Albiceleste” adalah keinginan untuk membalas dendam atas kematian Diego Maradona atau sengketa Kepulauan Falkland, dengan mengatakan: “Saya tidak berpikir itu alasannya. Itu sudah masa lalu. Saya belum lahir saat itu,” tambahnya, sambil menjelaskan bahwa pemain berusia 33 tahun yang lahir pada tahun 1992 ini berpendapat bahwa reaksi yang kuat tersebut berasal dari pengalaman dan keahlian dalam pertandingan-pertandingan besar.

Pengabaian terhadap isu pulau yang disengketakan ini memicu kemarahan besar di kalangan suporter Argentina, di mana seorang pengguna di situs X berkomentar dengan nada sinis: “Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Itu sungguh tidak tahu malu,” sementara yang lain berteriak: “Kamu benar-benar bodoh, Debo Martínez,” merujuk pada sensitivitas isu yang memicu perang berdarah pada tahun 1982 yang menewaskan 904 orang.

Sebaliknya, banyak rekan setimnya mendedikasikan kemenangan tersebut untuk para korban perang tersebut, di mana bek Lisandro Martínez menyatakan: “Kami tidak akan mengecewakan rakyat Argentina,” sementara Leandro Paredes menegaskan: “Kepulauan Falkland akan tetap menjadi milik Argentina selamanya. Kami bermain demi seluruh bangsa kami, dan meskipun kami ingin menyampaikan pesan bahwa ini hanyalah pertandingan sepak bola, kami tahu bahwa ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi negara kami.”

Setelah pertandingan, Giovanni Lo Celso dan beberapa pemain lainnya memegang spanduk bertuliskan “Kepulauan Falkland adalah bagian dari Argentina”, sebuah tindakan yang berpotensi membuat tim nasional terkena sanksi dari FIFA yang melarang pesan-pesan politik di lapangan, sementara “Depo” Martínez memilih untuk tetap diam.

Kiper tersebut kini berada dalam perselisihan dengan sebagian masyarakat Argentina, namun kemenangan di final pada Minggu malam mendatang berpotensi mengubah banyak hal.