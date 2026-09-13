Reaksi terhadap nominasi penghargaan Ballon d'Or yang baru saja diumumkan terus bermunculan, dan sebagian besar bernada negatif di kalangan Catalan, menyusul absennya sejumlah bintang menonjol Barcelona dari daftar 30 pemain.

Terkait hal ini, Alfredo Martinez menulis pada hari Minggu ini di surat kabar "Sport" asal Catalan: "Apakah memenangi Ballon d'Or sepenting itu? Penghargaan yang tidak memasukkan Pedri dan Raphinha ke dalam 30 pemain terbaik musim ini, gugur kelayakannya sejak awal."

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Penulis menambahkan bahwa dunia sepak bola tetap berlandaskan pada selera dan pendapat subjektif, tetapi ada keputusan-keputusan yang "sangat jelas" seperti "memilih pemain semacam Quinones dan Mane serta menyingkirkan dua jenius Barcelona, yang seharusnya, hampir tanpa perdebatan, masuk dalam 10 atau 15 pemain terbaik di dunia".

"Kebenaran Besar"

Ia melanjutkan: "Kebenaran besarnya adalah kita tidak akan pernah sepakat, karena setiap orang punya preferensinya masing-masing, dan itu wajar. Pada akhirnya, seseorang akan berpikir tentang seberapa penting memenangi Ballon d'Or, dan sejauh mana seorang pemain, terlebih lagi klubnya, membutuhkan medali ini. Dan Anda akan terkejut dengan beberapa nama bersejarah dan hebat, yang berkali-kali disingkirkan dari perlombaan narsistik menuju nominasi Ballon d'Or ini."

Martinez melanjutkan: "Pada akhirnya, ini hanyalah salah satu produk pemasaran dan penjualan citra, bahkan perusahaan penyelenggara meraih keuntungan lebih besar darinya dibanding para pemain itu sendiri. Dan yang pasti, sebagian besar suporter klub menghargai pemain mereka, baik mereka memenangi Ballon d'Or atau tidak, dan akan menganggap mereka bernilai sama pada hari sebelum maupun hari setelah memenanginya. Sebab mereka lebih paham daripada siapa pun tentang apa yang mereka berikan bagi tim, dan tentang level sesungguhnya mereka di atas lapangan."

Ia menambahkan: "Kita semua telah memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada Ballon d'Or, seakan-akan ia menjadi semacam dogma, padahal sesungguhnya ia hanyalah sekumpulan jurnalis, yang masing-masing punya seleranya sendiri, yang seharusnya memberi tahu kita siapa yang terbaik: pemain ini atau itu. Dan ada daftar panjang serta sangat bermakna dari para pemain hebat yang menjalani karier menakjubkan, tidak memenangi Ballon d'Or, dan mereka tidak menjadi kurang hebat karena hal itu."

Penulis menutup: "Biarkan mereka memberikannya kepada siapa pun yang mereka mau. Barcelona sudah tahu Ballon d'Or apa saja yang dimilikinya di dalam skuadnya. Terima kasih."

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