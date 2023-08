Sepuluh Keputusan Terbaru Komdis PSSI: Untuk Persib Bandung Paling Banyak

Persib dan Persija sama-sama harus kehilangan pemain karena keputusan Komdis.

Persib Bandung jadi tim yang paling terhukum dalam keputusan terbaru Komite Disiplin (Komdis) PSSI pekan ini. Tiga pemain mereka harus absen karena dihukum.

Ketiga nama tersebut adalah bek kanan Putu Gede, Ciro Alves dan Marc Klok -- yang dihukum karena kelakukan mereka pada laga kontra Persis Solo, di Stadion Manahan.

Dalam keputusan Komdis juga terdapat poin untuk pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Tapi pelatih asal Portugal itu hanya mendapat hukuman berupa teguran keras.

Persija Jakarta juga kena hukum karena perilaku Andritany Ardhiyasa pada laga kontra Borneo FC, di Stadion Patriot Candrabhaga. Andritany harus absen dalam satu pertandingan.

Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI, 11 Agustus 2023

1. Sdr. Bernardo Tavares Fernando Jose (Pelatih PSM Makassar)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persita Tangerang vs PSM Makassar



- Tanggal Kejadian: 7 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan protes berlebihan kepada perangkat pertandingan



- Hukuman: Teguran Keras



2. Sdr. I Putu Gede Juni Antara (Pemain Persib Bandung)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persis Solo vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 8 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan gerakan tambahan menendang pemain lawan dan menunjukkan gestur jari tengah ke arah penonton



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 4 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp75.000.000



3. Sdr. Ciro Henrique Alves Ferreira E Silva (Pemain Persib Bandung)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persis Solo vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 8 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: menunjukkan gestur jari tengah ke arah penonton



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp75.000.000



4. Sdr. Marc Anthony Klok (Pemain Persib Bandung)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persis Solo vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 8 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan pelemparan kemasan minuman ke arah penonton



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp75.000.000



5. Tim Persis Solo



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persis Solo vs Persib Bandung



- Tanggal Kejadian: 8 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut mendapatkan 5 kartu kuning



- Hukuman: Denda Rp50.000.000



6. Klub PSIS Semarang



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: PSIS Semarang vs Arema FC



- Tanggal Kejadian: 9 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: terjadi ledakan petasan di depan Tribun Timur yang dilakukan oleh suporter PSIS Semarang



- Hukuman: Denda Rp50.000.000

7. Tim Arema FC



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: PSIS Semarang vs Arema FC



- Tanggal Kejadian: 9 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: dalam pertandingan tersebut mendapatkan 5 kartu kuning



- Hukuman: Denda Rp50.000.000



8. Klub RANS Nusantara FC



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: RANS Nusantara FC vs Madura United FC



- Tanggal Kejadian: 9 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: adanya tamu VIP yang tidak terdaftar sebagai ofisial masuk ke dalam ruang ganti Tim RANS Nusantara FC



- Hukuman: Denda Rp50.000.000



9. Sdr. Carlos Alberto Olaivar Martinez De Murga (Pemain PS. Barito Putera)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: PS. Barito Putera vs Dewa United FC



- Tanggal Kejadian: 9 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan tindakan kekerasan menendang pemain lawan dan luput dari perhatian perangkat pertandingan



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 3 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.000



10. Sdr. Andritany Ardhiyasa (Pemain Persija Jakarta)



- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024



- Pertandingan: Persija Jakarta vs Borneo FC Samarinda



- Tanggal Kejadian: 9 Agustus 2023



- Jenis Pelanggaran: melakukan gerakan tambahan menendang pemain lawan dan luput dari perhatian perangkat pertandingan



- Hukuman: tambahan larangan bermain sebanyak 1 pertandingan sejak keputusan diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat; sanksi denda Rp10.000.000.