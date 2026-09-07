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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

"Seperti Kane yang buruk!" Kritik keras kepada bintang lini serang Bayern Munchen

Bundesliga
Bayern Munich
H. Kane
I. Saibari

Bayern untuk pertama kalinya musim ini harus kehilangan poin melawan Schalke 04, dan seorang pakar terutama menyoroti seorang pemain baru.

Bayern Munchen pada pekan ke-2 Bundesliga hanya mampu bermain 0-0 melawan tim promosi Schalke 04 dan untuk pertama kalinya harus melepaskan puncak klasemen setelah 67 pertandingan. Setelah itu, suara-suara kritis mulai terdengar, dengan pakar Sky Dietmar Hamann terutama melontarkan kritik keras kepada salah satu rekrutan baru sang juara rekor.

"Ismael Saibari adalah pesepakbola yang luar biasa, tetapi dia terlalu lambat," jelas mantan pemain Bayern itu, Hamann, di Sky90. "Dia bukan cuma tidak cepat, dia seperti Kane versi buruk. Kane bukan yang tercepat dan pelapisnya sekarang juga bukan yang tercepat."

Sebelum musim dimulai, Bayern merekrut pemain timnas Maroko berusia 25 tahun itu dari PSV Eindhoven dengan nilai sekitar 50 juta euro, sambil berulang kali menyoroti fleksibilitasnya di lini serang. Namun, Hamann melihatnya dengan cara yang sepenuhnya berbeda.

"Mereka bilang Saibari bisa bermain di empat posisi - saya bilang dia cuma bisa bermain di tepat satu posisi: di belakang Kane, karena di sayap dia terlalu lambat," kata Hamann, yang di peran nomor 10 justru melihat "Serge Gnabry satu level lebih baik" daripada rekrutan baru Die Roten tersebut.

Secara keseluruhan, Hamann juga sama sekali tidak puas dengan bursa transfer Bayern, yang selain Saibari juga merekrut Nathaniel Brown dengan nilai yang juga sekitar 50 juta euro dari Eintracht Frankfurt serta Bara Sapoko Ndiaye dari klub mitra Gambino Stars.

"Bayern tidak lebih baik daripada tahun lalu!"

"Orang-orang selalu bilang mereka lebih baik daripada tahun lalu. Mereka tidak lebih baik daripada tahun lalu, karena dua pemain yang datang adalah Brown dan Saibari," ujar Hamman. Sebagai gantinya, mereka "kehilangan Raphael Guerreiro, Leon Goretzka, dan Nicolas Jackson, itu lebih dari 100 pertandingan dan lebih dari 25 gol - serta kecepatan Jackson."

Dia memang "bukan penggemar terbesar" pemain pinjaman dari Chelsea itu, tetapi "dengan kecepatannya dia membuat permainan menjadi panjang dan menciptakan ruang untuk yang lain." Sebuah profil yang tidak bisa dipenuhi Saibari.

Selain itu, Hamann juga meragukan situasi Alphonso Davies dan Jamal Musiala, yang baru-baru ini mengungkapkan penyakitnya ke publik. "Untuk Davies, secara internal mereka tidak yakin apakah dia akan kembali lagi, dan untuk Musiala saat ini juga ada tanda tanya karena alasan lain," kata Hamann.

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