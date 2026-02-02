"Seperti di Rumah Sendiri" – Layvin Kurzawa Langsung Jatuh Cinta pada Bandung dan Bobotoh

Hanya dalam hitungan hari, Layvin Kurzawa sudah menemukan "rumah baru"-nya di Kota Bandung. Bek kiri berpengalaman asal Prancis yang pernah bersinar di Paris Saint-Germain ini tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah disambut luar biasa oleh seluruh elemen Persib Bandung.

Kurzawa tampak begitu tulus saat berbicara di hadapan kamera dengan latar belakang suasana biru Persib yang khas. Wajahnya yang biasanya tenang di lapangan kini dipenuhi senyum dan ekspresi haru.

"Saya merasa seperti di rumah," ujar Kurzawa dengan nada mantap. "Terima kasih semuanya, karena jika saya merasa seperti di rumah, itu karena kalian ada di sini."

Kalimat itu langsung menyentuh hati para Bobotoh. Tak heran, sejak tiba di Bandung, Kurzawa langsung mendapat sambutan hangat mulai dari sesi latihan perdana di Lapangan Pendamping GBLA hingga perkenalan resmi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

APA YANG TERJADI?

Bukan hanya rekan setim dan staf pelatih yang membuat Kurzawa nyaman. Dukungan suporter Persib Bandung, yang terkenal dengan atmosfer luar biasanya, menjadi faktor utama.

Kurzawa terlihat terpukau dengan cara Bobotoh menyanyikan yel-yel, meneriakkan namanya, hingga memberikan apresiasi di setiap sesi latihan terbuka. Bahkan istri Kurzawa dikabarkan ikut terharu menyaksikan sambutan tersebut dari dekat.

Pengalaman ini jelas berbeda dari hari-harinya di Parc des Princes atau klub-klub Eropa lainnya. Di Bandung, Kurzawa merasakan kehangatan keluarga besar yang langsung menerimanya sebagai bagian dari Maung Bandung.

LEBIH LANJUT

Meski sudah menyatu dengan skuad asuhan pelatih di sesi latihan, Kurzawa dan rekrutan anyar lainnya, Dion Markx, belum diturunkan pada laga terakhir melawan Persis Solo. Manajemen Persib dikabarkan ingin memastikan kondisi fisik dan adaptasi Kurzawa benar-benar maksimal sebelum debut resminya.

Namun, dari apa yang ditunjukkan Kurzawa sejauh ini, mulai dari etos kerja di lapangan hingga senyum lebar di luar lapangan, Maung Bandung tampaknya sudah menemukan sosok yang tak hanya membawa kualitas kelas dunia, tapi juga mentalitas juara dan rasa memiliki terhadap klub.