Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, mengejutkan para hadirin dalam konferensi pers yang mendahului laga menghadapi Inter di Liga Champions Eropa dengan sebuah tindakan yang mengingatkan pada momen-momen terkenal dari para bintang besar, terutama Cristiano Ronaldo dan LeBron James.

Dalam konferensi pers yang digelar di Valdebebas, dan menurut surat kabar Marca, Mbappe menyingkirkan sebotol minuman olahraga yang diletakkan di hadapannya, lalu membiarkan botol air tetap di tempatnya di depan lensa kamera.

Ini bukan kali pertama Mbappe mengambil sikap serupa, karena sebelumnya ia telah menerapkan kebijakan yang jelas terkait produk-produk yang ditampilkan di sampingnya, terutama minuman beralkohol serta makanan dan minuman cepat saji yang tidak ingin ia promosikan.

Momen yang mengingatkan pada tindakan Cristiano

Tindakan Mbappe mengingatkan pada momen terkenal yang dilakukan Cristiano Ronaldo selama Piala Eropa 2020 yang digelar pada 2021.

Saat itu, kapten timnas Portugal menyingkirkan dua botol minuman bersoda dari hadapannya dalam sebuah konferensi pers, lalu mengangkat sebotol air dan berkata: "Air, ya, yang ini tidak."

Momen tersebut menyebar ke seluruh dunia, setelah menjadi contoh nyata kemampuan para bintang sepak bola dalam memengaruhi citra komersial turnamen dan sponsornya.

LeBron mendahului semua orang

Namun, fenomena menyingkirkan produk sponsor dari meja konferensi pers tidak dimulai dari Ronaldo, karena akarnya berasal dari dunia bola basket, tepatnya dari bintang Amerika LeBron James.

Selama final liga bola basket Amerika tahun 2014, LeBron mengalami kram otot parah dalam sebuah pertandingan melawan San Antonio Spurs, sehingga perusahaan sponsor liga ikut campur dalam krisis tersebut dengan sebuah cuitan yang memicu kontroversi luas, yang berbunyi: "Kami sudah siap, tetapi pemain yang mengalami kram tidak mengonsumsi produk kami."

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Sejak saat itu, nama LeBron dikaitkan dengan tindakan berulang di mana ia berusaha menyembunyikan atau menghilangkan logo perusahaan dari botol-botol yang ada di hadapannya selama konferensi pers, mengingat keterikatannya dengan merek pesaing.

LeBron bukan satu-satunya, karena bintang bola basket lain, seperti Kawhi Leonard dan Klay Thompson, sebelumnya juga pernah mengambil sikap serupa terhadap produk sponsor.

Mbappe dan perlindungan citranya

Menurut "Marca", tindakan Mbappe muncul dalam kerangka perhatian besarnya terhadap hak citranya dan produk-produk yang terikat dengannya secara komersial.

Penyerang Prancis itu sebelumnya telah menarik perhatian selama Piala Dunia 2022, ketika ia menghindari tampil secara jelas dengan logo sponsor resmi penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan, karena kebijakannya terkait tidak mengaitkan citranya dengan minuman beralkohol, taruhan, atau sejumlah produk makanan dan makanan cepat saji.

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