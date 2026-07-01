‘Seorang warga Belanda sangat gembira dengan tersingkirnya Oranje secara dramatis’

Mike Verweij menyatakan bahwa Danny Makkelie sangat senang dengan tersingkirnya tim nasional Belanda. Wasit tersebut ‘pasti meluncur dengan perut di lantai di kamar hotelnya’.

Makkelie memimpin pertandingan-pertandingan di Piala Dunia ini antara Amerika Serikat dan Paraguay (4-1), Maroko dan Haiti (4-2), serta Prancis melawan Swedia (3-0).

Wasit asal Belanda tersebut meninggalkan kesan yang baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut dan masih bisa berharap untuk memimpin final Piala Dunia. “Dia memiliki reputasi yang baik di mata FIFA,” kata Verweij.

Pada Piala Dunia 2014, wasit Belanda Björn Kuipers ditunjuk untuk memimpin pertandingan final, tetapi karena Belanda lolos ke semifinal, hal itu tidak jadi terlaksana.

Pasalnya, peraturan FIFA menetapkan bahwa wasit tidak boleh memimpin pertandingan negara-negara yang berada atau pernah berada di bracket yang sama dengan negara asalnya.

Jadi, kini ada kemungkinan Makkelie akan ditunjuk untuk memimpin final Piala Dunia. “Dia telah memimpin tiga pertandingan dengan baik. Jika dia terus melakukannya dengan baik, dia bisa saja ditunjuk untuk memimpin final.”