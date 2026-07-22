Seorang warga Belanda bergabung dalam jajaran staf baru Jürgen Klopp di timnas Jerman

Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) sedang menyusun staf teknis di sekitar calon pelatih kepala baru, Jürgen Klopp. Menurut Sky Sport dan BILD, DFB sedang melakukan pembicaraan intensif dengan empat kandidat.

Pembicaraan dengan Sven Bender sudah memasuki tahap akhir. Pelatih saat ini pernah bermain di bawah asuhan Klopp saat masih aktif di Borussia Dortmund. Musim lalu, Bender menjabat sebagai pelatih kepala SpVgg Unterhaching, yang berkompetisi di divisi keempat Jerman.

Peter Krawietz juga tampaknya akan kembali bekerja di bawah Klopp. Ia sebelumnya pernah melakukannya di Borussia Dortmund, Mainz 05, dan Liverpool. Di Mainz, ia menjabat sebagai kepala pencari bakat, sementara di klub-klub berikutnya ia bertindak sebagai asisten pelatih.

Selain itu, Pepijn Lijnders disebut-sebut sebagai calon asisten pelatih asal Jerman tersebut. Pelatih asal Belanda ini sebelumnya menjadi bagian dari staf pelatih Liverpool yang sukses selama masa kepelatihan sang pelatih berusia 59 tahun itu.

Musim lalu, Lijnders bekerja sama dengan Pep Guardiola. Pada musim panas 2025, ia bergabung sebagai asisten pelatih asal Spanyol tersebut. Setelah kepergian Guardiola, Lijnders pun memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya. Kini, ia tampaknya sedang menuju posisi baru di tim nasional Jerman.

Selain itu, Sky Sport melaporkan bahwa Per Mertesacker telah dihubungi untuk mengisi posisi Managing Director Sport. Andreas Rettig akan mengundurkan diri pada akhir tahun ini, dan mantan pemain sepak bola tersebut kemungkinan akan menggantikannya.

Untuk saat ini, penunjukan Klopp belum resmi. Namun, jurnalis terpercaya seperti Fabrizio Romano dan Florian Plettenberg sebelumnya melaporkan bahwa mantan pelatih Liverpool tersebut akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030. Dengan demikian, ia akan memimpin timnas Jerman selama Kejuaraan Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030.