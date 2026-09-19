Daftar pemain pertama Zinedine Zidane sejak menukangi timnas Prancis menyita perhatian luas di Prancis, setelah pelatih baru itu memilih untuk sejak awal mengumumkan wajah yang berbeda bagi era pasca-Didier Deschamps.

Media Prancis pun menyoroti pilihan-pilihan Zidane. Surat kabar "L'Equipe" memberi judul, "Zidane Menentukan Sejak Awal," sementara "Le Parisien" menyebut bahwa pelatih baru itu telah mulai menorehkan sentuhannya pada timnas, sebagaimana disorot jaringan "Foot Mercato".

Dalam suasana yang dipersiapkan dengan cermat, diselingi tayangan video dan iringan musik, Zidane pada Jumat kemarin mengumumkan daftar pemain pertamanya sebagai persiapan menghadapi UEFA Nations League. Daftar itu menyaksikan absennya Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, serta duet keluarga Hernandez, sebagai indikasi jelas berakhirnya sebuah era bagi sejumlah elemen generasi sebelumnya.

Terkait ban kapten, tampaknya Zidane cenderung memberikannya kepada Kylian Mbappé, dalam langkah yang mencerminkan visinya tentang fase baru bersama "Les Bleus".

Zidane Mengalirkan Darah Baru

Menurut media Prancis, pembaruan menjadi unsur paling menonjol dalam daftar pertama Zidane, setelah ia memanggil lima pemain untuk pertama kalinya ke timnas Prancis, yaitu Andy Diouf, Guillaume Restes, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet, di samping penyerang Esteban Lepaul, yang mencuri perhatian dengan performa ofensifnya.

Daftar itu juga menyaksikan kembalinya Adrien Truffert dan Pierre Kalulu ke perhitungan timnas, di saat Zidane memutuskan untuk tidak memanggil sejumlah nama lain seperti Magnes Akliouche dan Malo Gusto.

Pelatih Prancis itu membenarkan sebagian pilihan tersebut dengan keinginannya untuk memulai sebuah siklus baru yang berlangsung selama empat tahun, seraya menegaskan bahwa fase mendatang membutuhkan penataan ulang kelompok secara bertahap.

Zidane juga menyebut bahwa posisi bek kiri adalah salah satu posisi yang paling membutuhkan penguatan, yang mendorongnya untuk mencari solusi-solusi baru guna menutup kekurangan yang ada di sana.

Absennya Tchouaméni karena Alasan Fisik

Meski absennya sejumlah elemen inti menarik perhatian, Zidane menjelaskan bahwa sebagian keputusan itu tidak berkaitan dengan alasan teknis.

Mengenai Aurélien Tchouaméni, sang pelatih menegaskan bahwa absennya disebabkan alasan fisik, mengingat kepulangannya ke lapangan dalam waktu yang sangat dekat, hal yang membuat staf teknis lebih memilih untuk tidak tergesa-gesa memanggilnya.

Sebaliknya, Zidane tampak lebih berhati-hati ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait sejumlah pilihan yang pelik dalam susunan pemainnya, dan lebih memilih menegaskan fokus utamanya pada tugas olahraganya bersama timnas, di awal sebuah era baru yang ia harapkan dapat membangun sebuah kelompok yang mampu bersaing selama empat tahun mendatang.

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