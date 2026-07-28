Sentuhan Jerman yang baru mulai tampak jelas di dalam kamp latihan Barcelona di Inggris, dan kali ini bukan hanya melalui Hansi Flick seorang, melainkan melalui "orang kepercayaannya" yang dibawanya untuk menangani berkas-berkas terpenting.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Benjamin Kugel, pelatih kebugaran fisik yang baru, mencuri perhatian selama sesi latihan kedua tim yang digelar di fasilitas Asosiasi Sepak Bola Inggris di St George's Park, sekaligus menegaskan bahwa ia bukan sekadar tambahan bagi tim kepelatihan, melainkan tangan kanan Flick dalam proyek baru Barcelona.

Kugel, yang datang menggantikan Julio Tous dalam pengalaman pertamanya di Spanyol setelah singgah di sejumlah klub terkemuka bersama Werder Bremen, Cologne, PSV Eindhoven, dan Benfica, menangani berkas persiapan pemain anyar Karim Adeyemi secara pribadi dan langsung.

Kugel mendapatkan kepercayaan penuh dari Flick, mengingat ia adalah rekan perjalanannya selama hampir satu dekade penuh di tim kepelatihan timnas Jerman, ketika Flick menjadi asisten Joachim Löw, dan keduanya sama-sama meraih Piala Dunia 2014. Kepercayaan ini membuat Flick menyerahkan tugas pengawasan penuh atas program fisik khusus Adeyemi kepadanya.

Hasil kerja ini pun terlihat jelas, di mana winger Jerman itu menunjukkan kemajuan fisik yang mencolok, hingga Flick memutuskan untuk memainkannya untuk pertama kali dengan seragam Barcelona pada Jumat mendatang menghadapi Birmingham City, tepat pukul 20.45, setelah ia absen dari laga persahabatan melawan Como karena belum siap.

Sentuhan "orang kepercayaan Flick" ini tidak berhenti pada Adeyemi saja, tetapi meluas hingga mencakup seluruh skuad, di mana Kugel menerapkan ritme fisik yang intens yang tampak nyata pada Fermín López dan Ronald Araújo, bahkan pada Alejandro Balde yang baru pulih dari cedera pubis, dan yang melanjutkan program rehabilitasi terakhirnya setelah operasi tulang metatarsal sebagai persiapan untuk kembali sebelum menghadapi Elche pada 23 Agustus.