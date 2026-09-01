Klub Inggris, Fulham, terus melanjutkan langkahnya untuk memperkuat skuad dengan talenta-talenta lulusan akademi Real Madrid. Klub asal London itu menjadikan Manuel Ángel Morán, kapten tim Castilla, sebagai target baru mereka pada jam-jam terakhir bursa transfer, dengan memanfaatkan hubungan sebelumnya dengan pelatih Álvaro Arbeloa.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Manuel Ángel semakin dekat untuk pindah ke Liga Primer Inggris, setelah Fulham menjadi pilihan utama sang pemain menyusul gagalnya kepindahannya ke Almería, di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi klub Spanyol tersebut, sehingga tujuan gelandang itu berubah dalam beberapa hari terakhir.

Arbeloa memiliki pengetahuan mendalam tentang kemampuan Manuel Ángel, setelah sang pemain menjadi salah satu elemen utama yang diandalkan sang pelatih selama masa kebersamaannya di tim-tim muda Real Madrid. Arbeloa juga merupakan pelatih yang memberinya kesempatan tampil bersama tim utama.

Hubungan ini memberikan Fulham keunggulan tambahan dalam negosiasi, karena kapten Castilla itu mungkin akan kembali menemukan dirinya di bawah arahan pelatih yang memahami potensinya dengan baik, namun kali ini di Liga Primer Inggris dan di Stadion Craven Cottage.

Manuel Ángel bukanlah kasus tunggal dalam kebijakan Fulham saat ini, karena klub Inggris tersebut sebelumnya telah merekrut Gonzalo García dan César Palacios pada musim panas ini dalam transaksi yang memperkuat hubungan antara klub asal London itu dengan akademi Real Madrid, dan memberikan pemasukan finansial bagi klub Spanyol tersebut yang mencapai hampir 50 juta euro.

Pitarch menutup pintu bagi Fulham

Sebelumnya, Fulham menjadikan Thiago Pitarch sebagai salah satu target utama mereka untuk memperkuat lini tengah, namun kepindahan sang pemain menemui jalan buntu setelah José Mourinho menolak melepasnya.

Pelatih asal Portugal itu mengandalkan Pitarch dalam proyeknya bersama Real Madrid, dan menilai bahwa sang gelandang mampu memainkan peran penting sepanjang musim, terutama setelah ia sudah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama, sehingga kepergiannya saat ini tidak menjadi opsi di bursa transfer.