Perhatian sepak bola Jerman besok, Jumat, akan tertuju ke kota Frankfurt, di mana Federasi Sepak Bola Jerman bersiap mengumumkan penunjukan Jurgen Klopp sebagai direktur teknik baru tim nasional, menggantikan Julian Nagelsmann.

Federasi Sepak Bola Jerman sebelumnya telah menyampaikan undangan resmi untuk menggelar konferensi pers tanpa mengungkap alasan langsung diadakannya konferensi tersebut, sebelum surat kabar "Bild" memastikan langkah yang dinanti terkait penunjukan Klopp sebagai pelatih baru "Die Mannschaft".

Komite-komite Federasi Sepak Bola Jerman dijadwalkan menggelar pertemuan melalui teknologi konferensi video pada Jumat pagi, guna memperoleh persetujuan resmi final atas penunjukan Klopp untuk mengemban tugas tersebut, sebelum keputusan diumumkan secara resmi.

Menurut Bild, Klopp akan duduk di podium konferensi pers bersama Presiden Federasi Sepak Bola Jerman Bernd Neuendorf, Direktur Olahraga Rudi Voller, dan juru bicara media Federasi Franziska Wulle.

Tim staf Klopp diisi nama-nama dari era Liverpool

Dalam tugas barunya, Klopp akan mengandalkan sejumlah orang dekat yang mendampinginya sepanjang perjalanan kepelatihannya, dengan yang terdepan adalah Peter Krawietz, asisten historisnya, yang akan menjabat sebagai asisten pelatih.

Bergabung pula ke dalam tim staf teknik pria asal Belanda Pepijn Lijnders, yang bekerja bersama Klopp di Liverpool, di samping mantan pemain Borussia Dortmund Sven Bender, yang dikenal dengan nama "Manni", yang mengakhiri kontraknya dengan klub Unterhaching yang berkompetisi di divisi regional pada awal Juli lalu setelah dua tahun bersama tim tersebut.

Kontrak hingga Piala Dunia 2030

"Bild" mengungkap bahwa Klopp akan menandatangani kontrak yang berlangsung hingga akhir Piala Dunia 2030, langkah yang mencerminkan kepercayaan Federasi Sepak Bola Jerman terhadap kemampuannya mengembalikan tim nasional pada persaingan gelar-gelar besar.

Kesepakatan itu menjadi mungkin setelah Klopp memperoleh persetujuan dari perusahaan "Red Bull", yang mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2029 sebagai direktur global sepak bola, tanpa adanya klausul yang mengizinkan kepergian.

Federasi Sepak Bola Jerman tidak akan membayar biaya transfer apa pun untuk mendapatkan jasa sang pelatih, tetapi akan memberikan kompensasi melalui donasi kepada yayasan "Wings for Life" milik "Red Bull", di mana Bild menyebut bahwa nilai donasi tersebut akan mencapai satu juta euro.

Klopp kembali ke dunia kepelatihan setelah periode menjauh dari kursi kepemimpinan sejak kepergiannya dari Liverpool, untuk memulai tantangan baru berupa memimpin tim nasional negaranya pada tahap mendatang.