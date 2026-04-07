Senegal menanggapi kunjungan Presiden CAF ke Dakar

Dampak dari final Piala Afrika 2025 terus berlanjut, membuka babak baru ketegangan antara Senegal dan Maroko, setelah keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang memberikan gelar juara kepada Maroko "secara administratif". Keputusan ini memicu gelombang kemarahan yang luas di kalangan olahraga Senegal, di tengah tuduhan ketidakadilan dalam penanganan kasus ini.

Sejak keputusan tersebut diumumkan, dunia sepak bola Afrika dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah Senegal memutuskan untuk mengajukan banding secara resmi ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), dengan alasan bahwa penarikan tim nasionalnya dari final terjadi dalam keadaan darurat yang tidak dapat diabaikan.

Meskipun CAF berusaha menenangkan situasi melalui pernyataan dan komentar yang seimbang, ketegangan publik dan politik di Dakar terus meningkat, yang mendorong Presiden Konfederasi Afrika Patrice Motsepe untuk turun tangan secara langsung.

Kunjungan untuk menenangkan situasi ke Dakar

Di tengah situasi yang tegang ini, laporan media mengungkapkan bahwa Presiden CAF Patrice Motsepe akan tiba di ibu kota Senegal, Dakar, dalam beberapa jam ke depan, dalam kunjungan resmi yang bertujuan untuk meredakan ketegangan dan membuka saluran dialog dengan pihak Senegal.

Menurut jurnalis Senegal, Lassana Camara, kunjungan tersebut akan mencakup pertemuan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, serta pertemuan khusus dengan Presiden negara tersebut, Bassirou Diomaye Faye, dalam upaya memulihkan kepercayaan antara kedua belah pihak dan menciptakan suasana yang kondusif sebelum langkah-langkah hukum baru diambil.

Senegal membuka pintunya

Sementara itu, Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, menegaskan bahwa negaranya akan menyambut Ketua CAF dengan "sangat hangat", sambil menekankan bahwa Senegal akan tetap menjadi negara Teranga, yaitu "keramahan dan kemurahan hati".

Dalam pesan video yang ditujukan kepada Motsepe, Fall mengatakan: "Senegal adalah negara Teranga, dan Teranga berarti keramahan. Kami menyambut semua orang Afrika di sini di Senegal."

Dia melanjutkan: "Presiden Motsepe telah memutuskan untuk datang ke Senegal. Dia akan disambut dengan hangat. Kita semua adalah orang Afrika dan ini juga negaranya."

Kunjungan Motsepe ke Dakar dianggap sebagai titik balik penting dalam krisis yang telah mencoreng reputasi sepak bola Afrika, karena Presiden CAF tersebut berupaya mengembalikan ketenangan dan menegaskan bahwa federasi kontinental tersebut masih mampu menangani perselisihan dengan semangat persatuan dan tanggung jawab.