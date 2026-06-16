Senegal Membuat Prancis dan Mbappé Terjerat dalam Angka-angka Negatif yang Mengejutkan

Tim nasional Prancis, juara Piala Dunia 2018, mengalami catatan negatif yang mengejutkan pada babak pertama pertandingan melawan Senegal dalam ajang Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung.

Timnas Prancis mengakhiri 45 menit pertama pertandingan, yang digelar di Stadion "MetLife" pada Selasa malam ini, dengan skor imbang tanpa gol, tanpa menunjukkan ketajaman serangannya, meskipun memiliki deretan bintang, dipimpin oleh Kylian Mbappé.

Menurut jaringan “Opta”, yang berspesialisasi dalam statistik, timnas Prancis hanya melepaskan satu tembakan ke arah gawang selama babak pertama, angka terendah bagi Les Bleus dalam pertandingan fase grup Piala Dunia sejak jaringan tersebut mulai mengumpulkan data pada tahun 1966.

Tembakan timnas Prancis itu pun tidak mengarah ke gawang, sementara timnas Senegal melepaskan 5 tembakan, satu di antaranya mengarah ke tiang gawang, menurut jaringan “Squadra”.

Mbappé hanya menyentuh bola sebanyak 14 kali pada babak pertama, lebih sedikit daripada pemain lain mana pun dalam pertandingan tersebut.

Sementara itu, situs "Stats Foot" dari Prancis menyebutkan bahwa Prancis hanya unggul dua kali di babak pertama dari 7 pertandingan pembuka yang mereka mainkan sejak tahun 2000.

Pertandingan hari ini merupakan bagian dari putaran pertama Grup 9, yang juga terdiri dari Irak dan Norwegia, yang akan bertanding pada Rabu dini hari.