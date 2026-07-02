Senegal gagal meniru prestasi gemilang Maroko saat menghadapi tim-tim Eropa

Tim nasional Senegal tersingkir dari Piala Dunia 2026 dengan cara yang dramatis, setelah kalah dari Belgia (3-2) pada babak perpanjangan waktu, Rabu malam di Stadion Seattle, Amerika Serikat, dalam pertandingan babak 32 besar.

"Singa Teranga" pun menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tersingkir dari babak gugur, padahal mereka sempat unggul dua gol hingga menit ke-85, dalam salah satu pertandingan paling menegangkan di turnamen ini.

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Timnas Senegal juga terus mengalami kesulitan saat menghadapi tim-tim Eropa di Piala Dunia, di mana mereka menelan kekalahan kelima berturut-turut dari perwakilan Benua Lama, dan kebobolan 3 gol dalam masing-masing dari 4 pertandingan terakhir.

Secara keseluruhan, tim-tim Afrika hanya meraih 4 kemenangan dari 18 pertandingan melawan tim-tim Eropa di babak gugur Piala Dunia, dengan rincian 3 kemenangan untuk Maroko dan satu kemenangan untuk Senegal, menurut situs "stats foot" Prancis.

Pertandingan tersebut semula tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Senegal, namun tim Belgia tiba-tiba bangkit dan mencetak dua gol berturut-turut melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans pada menit ke-86 dan ke-89, sehingga skor menjadi 2-2.

Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diakhiri dengan kemenangan dramatis bagi "Setan Merah", berkat tendangan penalti yang diperoleh Yuri Tielemans dan dieksekusi sendiri pada menit ke-120+5.

Dengan kemenangan ini, timnas Belgia memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina.



