Ro-Zangelo Daal membuat Valentijn Driessen dan Mike Verweij terkesan pada musim ini. Menurut Driessen, tinggal menunggu waktu sampai pemain sayap berusia 22 tahun milik AZ itu masuk dalam radar timnas Belanda.

AZ memulai musim baru dengan sangat baik. Pada awal Agustus, Johan Cruijff Schaal berhasil diraih setelah menang 0-4 atas PSV. Di Eredivisie VriendenLoterij, klub asal Alkmaar itu juga masih sempurna: lima pertandingan dimainkan, lima kemenangan.

"Apa yang terjadi di AZ memang sangat mengesankan," kata Verweij dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf. "Bukan berarti mereka menjalani jadwal yang sangat mudah. Biasanya laga tandang melawan Utrecht dan tandang ke Heerenveen bukan perkara mudah bagi tim mana pun. Jadi mereka sebenarnya sudah menjalani jadwal yang relatif sulit."

Menurut Verweij, salah satu pemain yang paling menonjol adalah Daal. "Musim lalu Anda sudah bisa melihat kilasan kemampuannya. Dan sekarang dia menjadi pemain yang sangat bisa diandalkan dan stabil. Benar-benar pemain sayap kiri yang sangat bagus."

Driessen sependapat dengannya. "Dan dia akan mencetak gol. Sebenarnya itu yang terlalu jarang dia lakukan. Tentu saja dia dulu tidak banyak mencetak gol, dan sekarang dia melakukannya. Anda tahu apa yang akan datang, dan dia tetap mencetak gol. Itu sangat istimewa. Itulah pemain-pemain yang punya kelas ekstra."

"Jadi ya, kita selalu membicarakan Ruben van Bommel, tetapi Daal juga pantas diperhitungkan. Saya tidak tahu apakah dia sudah masuk radar Xavi, tetapi jika dia terus menunjukkan diri seperti ini, maka tentu saja. Dia menggabungkannya dengan produktivitas yang sangat tinggi. Mungkin bahkan lebih tinggi daripada Van Bommel, dan dia bermain di PSV."

Daal, yang berasal dari akademi AZ, sejauh ini selalu menjadi starter dalam keenam pertandingan klub Alkmaar itu pada musim ini. Dalam laga-laga tersebut, dia mencatatkan lima gol dan satu assist.