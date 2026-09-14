Komite Wasit mengumumkan penunjukan Jesus Gil Manzano sebagai wasit untuk laga antara Elche dan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam di Stadion "Martinez Valero", dalam rangkaian pertandingan pekan keenam Liga Spanyol, sementara Raul Martin Gonzalez menjalankan tugas sebagai wasit VAR.

Laga ini membawa kenangan yang beragam bagi Real Madrid bersama Gil Manzano, yang sebelumnya sempat memicu kritik dari para pendukung klub. Saluran televisi Real Madrid pun mendedikasikan lebih dari satu tayangan untuk membahas keputusan-keputusan wasitnya, terutama setelah gol Jude Bellingham dianulir pada detik-detik terakhir laga tim menghadapi Valencia di Stadion "Mestalla".

Gil Manzano telah memimpin 51 pertandingan Real Madrid di berbagai kompetisi, di mana tim meraih 42 kemenangan, berbanding 6 hasil imbang dan 3 kekalahan. Sementara itu, klub tidak pernah kalah dalam 22 pertandingan terakhir yang dipimpin wasit tersebut, dan kekalahan terakhir Los Blancos di bawah kepemimpinannya terjadi pada tahun 2020.

Wasit asal Spanyol ini juga memiliki pengalaman sebelumnya dalam memimpin laga Real Madrid dan Elche, setelah memimpin pertandingan kedua tim pada musim 2022-2023, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan tiga gol tanpa balas.

Gil Manzano juga menangani laga lain antara kedua tim di Stadion "Santiago Bernabeu" musim lalu, yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 4-1, sehingga laga Selasa nanti menjadi pertemuan ketiga antara kedua pihak di bawah kepemimpinannya.

Di sisi lain, catatan angka Elche bersama Gil Manzano tidak banyak memberikan optimisme, mengingat wasit ini telah memimpin 8 pertandingan tim di Liga Spanyol, di mana Elche meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang, berbanding 5 kekalahan menurut angka-angka yang tercatat dari laga-laga sebelumnya.

Pertandingan terakhir yang dipimpin Gil Manzano untuk Elche adalah kekalahan mereka dari Real Madrid dengan skor 4-1 di Stadion "Santiago Bernabeu" musim lalu, sehingga pertemuan antara wasit dan kedua tim kembali terulang di Stadion "Martinez Valero".

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