'Semoga Berhasil, Korea Selatan!' - Alexi Lalas Komentari Penunjukan Jurgen Klinsmann

Mantan bintang tim nasional pria AS dan pandit terkemuka, Alexi Lalas, memberikan komentarnya tentang Korea Selatan yang menunjuk Jurgen Klinsmann.

Klinsmann melatih Amerika Serikat di Piala Dunia 2014

Lalas berharap dia sukses

Tapi mengakui legasi Klinsmann rumit

APA YANG TERJADI? Korea Selatan mengumumkan perekrutan Klinsmann pada Senin (27/2), dengan sang pelatih kepala diharapkan akan memimpin tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jurgen Klinsmann belum melatih tim lagi sejak tugas singkatnya di Hertha Berlin berakhir pada 2020.

APA YANG DIKATAKAN: "Bagus untuk mereka, saya mendoakan Jurgen mendapatkan semua keberuntungan di dunia saat dia melatih di sana," ujar Alexi Lalas di podcast State of the Union-nya. "Banyak bakat dan banyak harapan. Semoga berhasil dengan Korea Selatan itu! Harusnya menyenangkan. Saya tidak berharap dia baik-baik saja jika dia bermain lawan AS."

DAN APA LAGI: Lalas juga menganalisis legasi AS hasil besutan Klinsmann, dengan menambahkan: "Jurgen memegang tempat yang menarik ini dalam jiwa insan sepakbola Amerika. Ada orang yang mencintainya, ada yang tidak. Ada orang yang menyadari bahwa dia memiliki momen dan melakukan beberapa hal yang bagus, dan ada orang lain yang mengatakan bahwa dia tidak melakukan sebanyak yang dia bisa dan kadang dia melakukan dengan caranya sendiri, atau kritik terus-menerus terhadap Jurgen bahwa dia memikirkan gambaran besar, dan mungkin dia lebih cocok untuk jenis peran manajer umum atau jenis peran teknis."

GAMBARAN LEBIH BESAR: Klinsmann secara kontroversial meninggalkan legenda AS Landon Donovan dari daftar Piala Dunia 2014, namun Stars and Stripes masih bermain bagus di Brasil, akhirnya kalah dari Belgia di babak sistem gugur meskipun kinerja kiper Tim Howard yang heroik. Ia diberhentikan pada 2016 saat AS berjuang di kualifikasi Piala Dunia - turnamen yang akhirnya mereka lewatkan.

Korea Selatan berharap pengalamannya yang luas sebagai pemain dan pelatih akan membawa mereka sukses di Piala Dunia 2026.

APA SELANJUTNYA UNTUK AS? The Stars and Stripes sedang mencari manajer baru, tapi akan terus bersandar pada pelatih sementara Anthony Hudson sampai US Soccer mengisi posisi direktur olahraga yang kosong.