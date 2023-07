Semarakkan Piala Dunia U-17, 7 Negara Siap Bersaing Di Garuda International Cup 2023

Garuda International Cup 2023 dibagi ke dalam dua kategori yakni U-12 dan U-17.

Turnamen sepakbola usia muda bertaraf internasional bertajuk Garuda International Cup 3 (GIC 3) 2023 kembali digelar. Kali ini dengan tagline “The Season is Coming, Lets Have Fun” GIC 3 siap bergulir di ASIOP Training Ground (ATG), Sentul, mulai 6 hingga 9 Juli mendatang.

GIC 2023 bakal semakin semarak lantaran diikuti total 32 tim dari 7 negara berbeda! Kepastian itu diketahui usai konferensi pers launching GIC 3 yang digelar di ATG Sentul, Sabtu (1/7) siang.

Panitia GIC 3 menyebut turnamen kali ini lebih spesial karena digelar setelah penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U-17 2023 oleh FIFA. Ajang tersebut akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Ketua panitia GIC 2023 Wahyu Budiarto berharap Garuda International Cup 3 bisa ikut menyemarakan suasana menjelang ajang akbar Piala Dunia U-17 2023 di Tanah Air.

“Kami pastikan tahun ini bakal lebih semarak karena diikuti tujuh negara setelah pada tahun sebelumnya diikuti tiga negara (GIC 1) dan lima negara (GIC 2). Jadi secara kuantitas persaingan pastinya meningkat,” ucap Wahyu.

“Lalu dari segi kualitas juga makin baik karena dalam hal kepesertaan kali ini kami bukan hanya diikuti wakil Sulawesi atau Sumatera saja. Melainkan sekarang peserta domestiknya juga makin luas karena ada dari Jakarta, Papua, Batam, dan Kalimantan. Jadi hampir dari ujung ke ujung Indonesia kami ada perwakilannya,” Wahyu menambahkan.

Sementara itu steering committee GIC 3 Novema Andryani menilai turnamen yang disponsori Transtama Logistics, Sompo Insurance, AQUA, Specs, RS EMC, City Trans Utama, dan Joyday ini bakal menyemarakan suasana jelang Piala Dunia U-17 di Indonesia.

Selain itu, menurut Vema, turnamen ini bisa menjadi wadah bagi para pemain Indonesia usia 12 dan 17 tahun untuk menambah pengalaman bertanding melawan tim-tim luar negeri.

“Garuda International Cup bisa menjadi salah satu wadah bagi para pencari bakat khususnya PSSI untuk memantau pemain-pemain terbaik dari turnamen ini. Terutama diharapkan dapat menjaring pemain seleksi untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti,” ucap Novema.

“Jadi ini bagus sekali ya. Contohnya salah satu peserta dari Malaysia yaitu Johor Darul Ta’zim ini salah satu klub terbaik bukan hanya di Malaysia tapi juga di Asia karena mereka berturut-turut ikut AFC Cup dan akademi mereka itu luar biasa. Kini anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bermain melawan JDT, selain itu ada juga Shonan Bellmare Jepang, dan akademi Thailand juga ikut,’ Novema menambahkan.

Sementara itu, direktur Transtama Logistics Elen Bundiyanto, selaku perwakilan sponsor mengungkapkan pihaknya senang bisa kembali ikut mendukung terselenggaranya GIC 3.

Elen berharap lewat GIC 3 kepercayaan diri pesepak bola muda Indonesia bisa semakin terasah dengan melawan tim-tim luar negeri.

“Jadi, kalau anak-anak Indonesia ini sudah main sama tim-tim hebat, kepercayaan diri mereka akan tinggi, ini sudah tinggal masalah teknikal dan taktikal di lapangan. Karena dari mental dan attitude ini tidak kalah lagi sebab dari usia muda mereka sudah belajar dan mencoba melawan tim luar negeri,” kata Elen.

Garuda International Cup 2023 kembali akan mempertandingkan dua kelompok umur yaitu usia 12 tahun dan 17 tahun. Masing-masing kategori usia akan diikuti 16 tim.

Kelompok usia 12 tahun akan diikuti 9 tim luar negeri dan tujuh tim dari Indonesia. Sembilan tim luar negeri yang ambil bagian yaitu Johor Darul Ta’zim (JDT) Malaysia, Woodlands Warriors Singapura, Brazilian FA Brunei Darussalam, Best FC Malaysia, AT Putrajaya Malaysia, Apuesto Bueno Filipina, NFDP Malaysia, Hijau Kuning Malaysia, dan Shonan Bellmare.

Sedangkan tujuh tim Indonesia yaitu ASIOP Merah, ASIOP Biru, DY FC Batam, Farmel FC, CS Private, Next Bali Generation, dan Nahusam FA.

Sementara itu untuk kelompok usia 17 tahun juga akan diikuti sembilan tim luar negeri dan tujuh tim Indonesia. Kesembilan tim luar negeri yang ambil bagian di kategori U-17 adalah Melaka Sport School Malaysia, FC Katipunan Filipina, Central Visayas Filipina, Woodlands Warriors Singapura, Bangkok FC Academy Thailand, Fajar Selatan Malaysia, Apuesto Bueno FC A, Apuesto Bueno FC B Filipina, dan Bintang Gombak Malaysia.

Sementara tujuh tim Indonesia yang ikuti kelompok U-17 adalah Heijnes FS Papua, Safin Pati, ASIOP Merah, ASIOP Biru, Fatto Zapello, Ricky Nelson Academy, Diklat Merden.

Di samping itu, Garuda International Cup yang memiliki tagline “The Season is Coming, Lets Have Fun”, juga diharapkan dapat membuat peserta dan penonton yang hadir ke venue senang.

Pasalnya, di luar dari kompetisi sepak bola ada juga nuansa sportainment yang mereka rasakan ketika datang ke Garuda International Cup ini. Mulai dari adanya arena bermain, booth makanan lokal maupun internasional, serta para peserta dapat menikmati event-event yang ada di venue Garuda International Cup, salah satunya Dance Competition se-Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Kemudian para peserta akan disuguhkan dengan performance band, DJ, dan juga ada hiburan-hiburan perkusi dan lain sebagainya. Para peserta dan penonton juga bisa dapatkan merchandise Garuda International Cup dan peralatan-peralatan sports yang dijual di venue.

PEMBAGIAN GRUP

KATEGORI U-12

Grup A: JDT, ASIOP Merah, Woodlands Warriors, DY FC Batam

Grup B: Farmel FC, Brazilian FA, ASIOP Biru, Best FC

Grup C: A.T Putra Jaya, CS Private, Apueso Bueno FC, Next Bali Generation

Grup D: Nahusam FA, NFDP, Hijau Kuning, Shonan Bellmare

KATEGORI U-17

Grup A: Heijnes F.S, Melaka Sport School, Safin Pati, FC Katipunan

Grup B. Central Visayas, ASIOP Biru, Woodlands Warriors, Fatto Zapello FC

Grup C: ASIOP Merah, Bangkok FC Academy, Fajar Selatan, Apuesto Bueno FC (A)

Grup D: Bintang Gombak, Ricky Nelson Academy, Apueston Bueno, Diklat Merden