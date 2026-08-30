Sem Steijn kesulitan dengan perannya sebagai pemain cadangan di Feyenoord, seperti yang ia ungkapkan di depan kamera ESPN. Gelandang itu, yang musim lalu masih memulai sebagai kapten, karena itu juga sudah menemui pelatih Giovanni van Bronckhorst.

Pada Minggu, Steijn kembali memulai laga melawan ADO Den Haag dari bangku cadangan. Pada akhirnya ia memainkan seluruh babak kedua, yang membuat total menit bermainnya musim ini menjadi 63 menit. Menurutnya sendiri, itu masih jauh terlalu sedikit.

"Ya, tentu saja saya datang ke Feyenoord untuk bermain, dan untuk bersaing meraih trofi. Saya tentu berharap situasinya berbeda. Saya harus terus berjuang dan menunggu kesempatan saya. Lalu saya harus memanfaatkannya."

Kemudian, reporter Sinclair Bischop bertanya apakah Steijn juga sudah mendatangi pelatih Giovanni van Bronckhorst untuk meminta penjelasan. "Ya, tentu saja," jawabnya. "Apa penjelasannya? Itu tetap di ruang ganti."

Bahwa Steijn ingin bermain lebih banyak sudah jelas, tetapi ia hanya menginginkannya di Feyenoord. "Sudah jelas bahwa saya ingin bertahan. Saya datang ke sini untuk bersaing meraih trofi, merasakan malam-malam Liga Champions. Karena itulah saya ingin bermain untuk klub ini."

Untuk sementara, Van Bronckhorst memilih lini tengah dengan dua pemain nomor 10, tetapi dalam skema itu tidak ada tempat untuk Steijn. Luciano Valente dan Gjivai Zechiël lebih dipilih. Saat melawan Go Ahead Eagles, Steijn juga sempat masuk sebagai pemain nomor 6.

Steijn datang dari FC Twente pada musim panas lalu dengan nilai transfer 10 juta euro dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 di De Kuip. Untuk sementara, ia belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi tersebut.