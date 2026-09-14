Willem van Hanegem membela Sem Steijn setelah kritik terhadap cara selebrasinya di Camp Nou.De Krommesama sekali tidak mengerti dengan kehebohan soal gelandang Feyenoord itu, seperti yang ia tulis dalam kolomnya di Algemeen Dagblad.

Steijn mencetak gol hiburan saat melawan FC Barcelona pada tengah pekan (kalah 5-1) di Liga Champions. Ia menunjukkan kegembiraan besar setelah golnya dan itu membuatnya menuai banyak kritik di Belanda. Pemain yang bersangkutan pun dengan cepat membalas. "Orang-orang itu coba saja mencetak gol sendiri di Camp Nou," katanya kepada ESPN.

"Kalau sebagai pemain Feyenoord Anda bilang bahwa meski kalah 5-1 di Camp Nou melawan Barcelona Anda berada di jalur yang benar, maka akan menyenangkan jika empat hari kemudian Anda menang 0-7 dalam sebuah pertandingan. Jadi untuk sementara Anda terbebas dari omelan, meski itu tak pernah benar-benar jauh," tulis Van Hanegem dalam kolomnya.

"Feyenoord jauh lebih baik daripada PEC Zwolle dan menang 0-7 itu tidak terjadi setiap pekan. Jadi Anda boleh merayakannya. Sem Steijn tahu bahwa selebrasi berada di bawah sorotan. Menurut orang-orang, itu tidak boleh dilakukan saat tertinggal 4-0 di Spanyol, tetapi tentu saja dia yang menentukan itu sendiri," kata mantan pesepakbola berusia 82 tahun itu.

"Kalau Anda sangat ingin bermain dan mencetak gol, lalu Anda mencetak gol di Camp Nou, maka Anda boleh melakukan apa yang Anda rasakan dan dalam kasus ini itu adalah merayakannya. Jangan ikut campur." De Kromme juga tidak terlalu memahami penggembungan pertandingan. "Yang juga menurut saya sangat aneh: kalau tim peringkat kelima melawan peringkat kedelapan, stasiun-stasiun televisi itu sudah mengumumkannya sebagai Super Sunday dan entah apa lagi semuanya."

"Mereka membesar-besarkan semuanya, pertandingan piala melawan tim amatir diumumkan besar-besaran berminggu-minggu sebelumnya, pokoknya macam-macam. Lalu Steijn merayakan gol di Camp Nou, sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan banyak pemain Feyenoord, dan kemudian dia harus berlari kembali ke area sendiri tanpa senyum,” tutupnya.