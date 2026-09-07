Kiper Mesir, Mohamed Abou Gabal, telah tiba di Maroko, sebagai persiapan untuk menuntaskan kepindahannya ke skuad Moghreb Tétouan pada periode transfer musim panas saat ini, dalam sebuah langkah yang mendekatkan kiper internasional tersebut untuk menjalani pengalaman baru di lapangan-lapangan Maroko.

Menurut yang diberitakan situs "El Botola" Maroko, Abou Gabal tiba di Maroko setelah tercapainya kesepakatan final dengan manajemen Moghreb Tétouan terkait kepindahannya ke skuad tim tersebut, sehingga kiper Mesir itu semakin dekat untuk merampungkan proses bergabungnya secara resmi.

Kesepakatan Moghreb Tétouan dengan Abou Gabal ini datang dalam kerangka langkah-langkah klub untuk memperkuat posisi penjaga gawang, sebagai persiapan menyambut musim baru dan partisipasinya dalam kompetisi liga profesional, di mana tim mengandalkan pengalaman kiper Mesir tersebut untuk memberikan tambahan yang dibutuhkan.

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Mohamed Abou Gabal diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan pada periode mendatang, untuk memastikan kesiapannya sebelum menyelesaikan sisa prosedur administratif terkait transfer ini.

Setelah melewati pemeriksaan medis dan merampungkan prosedur yang diperlukan, Abou Gabal diperkirakan akan menandatangani kontraknya dengan Moghreb Tétouan, sehingga klub akan mengumumkan secara resmi bergabungnya kiper Mesir tersebut ke dalam skuadnya pada periode transfer musim panas saat ini.

Dengan demikian, Abou Gabal menjalani pengalaman baru di luar lapangan Mesir, setelah sebelumnya ia menjalani sejumlah pengalaman bersama berbagai klub, di samping perjalanan kariernya bersama timnas Mesir, untuk memulai tantangan baru di Liga Maroko bersama Moghreb Tétouan.