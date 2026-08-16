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Bayern Munich - Audi Football Summit 2026Getty

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Selama 10 hari: Bayern Munich menguji bintang muda Uruguay yang sedang menanjak

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Borussia Dortmund vs Bayern Munich
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VfB Stuttgart
Bundesliga
Jerman
Uruguay

Bakat baru di depan pintu Allianz Arena

Pemain sayap Racing Montevideo asal Uruguay, Rodrigo Duduk Rivero, akan bertolak ke Jerman hari Minggu ini, untuk kemudian menjalani masa uji coba bersama tim utama Bayern Munich.

Media Uruguay mewartakan bahwa Duduk, yang berusia 19 tahun, akan berlatih bersama tim utama Bayern Munich selama 10 hari, setelah menjadi elemen kunci bersama Racing dalam periode terakhir, namun ia tidak tampil dalam pertandingan timnya hari ini.

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Duduk mengisi posisi sayap kiri, dan mewakili timnas Uruguay di level junior, serta terikat kontrak dengan Racing Montevideo, klub yang dimiliki oleh grup "Red&Gold Football" yang merupakan patungan antara Bayern Munich dan Los Angeles FC.

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Borussia Dortmund
BVB
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Bayern Munich
FCB
Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Kemitraan ini memberikan Bayern Munich kesempatan untuk memantau sejumlah bakat di Uruguay secara dekat, sementara masa uji coba tersebut menjadi kesempatan bagi Duduk untuk berlatih di bawah arahan staf teknis tim utama, dan membuktikan kemampuannya di level yang lebih tinggi.

Pemain itu diperkirakan akan menghabiskan sepuluh hari ke depan dalam latihan tim asal Bavaria itu, sebelum klub menilai levelnya, dan menentukan langkah berikutnya dalam kariernya.


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